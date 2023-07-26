燦坤、小七都找它！舊手機回收生意如何成年營收4億「台灣3C回收王」？

【撰文‧梁任瑋】

舊手機與筆電，你都怎麼處理？現在有愈來愈多人賣手機再去換新機，粗估台灣人閒置的二手手機數量高達1千萬支之多，也讓二手3C交易市場異軍突起。

你不要的二手手機、筆電，都是它的商機！

蘋果手機iPhone15即將問世，但你知道嗎？被視為神獸級的iPhone6至今在二手市場仍相當吃香。一家專門回收與買賣二手手機、筆電的廠商，竟做到英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、燦坤、順發都指定為合作回收店家，它，就是一年創造四億元營業額、台灣最大的「3C產品回收王」優勢科技（US3C）。

「iPhone6除了零件有價值，現在有愈來愈多人賣iPhone手機再去換新機。」現年38歲的優勢科技董事長鄭淇聲觀察。

其實，他原本只是經營手機網拍的商家，9年前，看準二手機流通市場潛力十足，和表哥李侑信及兩位夥伴楊家興、薩昭宇決定擴大經營，成立優勢科技。當時環保意識剛抬頭，成為這四位七年級生創業的契機。

嗅到龐大商機

台灣人閒置手機逾1千萬支

根據環保署統計，台灣每年手機銷售量約6百萬支，回收率卻只有5％，保守估計，每年約有30萬支二手智慧型手機量在市場流通，但若換算台灣人手機持有率高達9成5，台灣人家中閒置的二手手機高達1千萬支以上。

「其實手機回收不單單只是收購與轉售這麼簡單，將不同族群的使用情境、流程攤開來看，會發現3C產品回收這件事，還有許多料想不到的可能性！」優勢科技營運總監李侑信說，優勢科技創業之初雖只做線上交易，卻發現一般消費者對於二手機的保固有疑慮，買賣之間也無標準可循、價格透明度低，於是他們率先提供LINE官方即時報價、無條件退換貨及一年保固等服務，希望藉此與同業區隔。

為了讓顧客有直接出售二手手機的管道，並加快商品出售速度，優勢科技陸續在全台成立8家實體門市，規模逐漸壯大。

2020年與燦坤的合作，則是真正讓優勢科技營運大爆發的關鍵轉捩點，它也因此轉型成為更專業的回收商。

原來，燦坤擁有108家Apple shop門市，數量居全台之冠，每年銷售蘋果手機數量龐大。當時燦坤開始推展手機舊換新專案，正在找尋手機回收商，恰巧看到了優勢科技的網路廣告，其後雙方便展開合作。

「一開始燦坤評估消費者手機價格的評量表是紙本的，填完後會有一個分數可算出回收價格，但效率非常低。」李侑信不諱言，為了幫忙燦坤，優勢科技研發了一套App，店員如果估價到一半有問題，可以直接在線上詢問優勢科技，再馬上回覆給客人回收金額，不但讓交易流程更順暢，客人出售舊手機的意願也大幅增加。

奠定營運基石

搭上燦坤 打進3C通路商

優勢科技能與燦坤一拍即合，關鍵在於，多年來他們已累積大量二手手機品牌、型號的資料庫，透過自建的估價程式可快速、精準算出手機回收的價格。以燦坤為例，顧客在該通路出售舊手機的金額會轉換為折價券，可直接在店內消費，若再搭配燦坤推出的購機優惠，客人幾乎是無痛升級換一支新手機。

「剛開始我們一個月只回收7、80支手機，半年過後就成長到4、5百支，」鄭淇聲透露，與燦坤的合作讓優勢科技站穩了腳步，也吸引其他3C通路主動上門合作舊機回收生意，導入優勢科技的客製化估價軟體到門市，「因為通路最怕人員花太多時間在估價這件事，一般消費者在家用LINE自行填寫資料取得初步估價，最怕複雜不會使用。」

而優勢科技在接收3C通路回收的舊機，經過重新整理後會上架出售，雖然利潤不高，但也藉此接觸到許多想買賣手機的新客戶，再次想換機的時候，會直接找上優勢科技。

燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼說，舊機回收是通路商落實ESG（環境、社會、公司治理）最直接的作法，但不是嘴巴說說，想做就能做到，關鍵在於企業夥伴是否能符合環保標準，並系統化管理，才能持之以恆。

去年8月，燦坤更進一步結合微軟與優勢科技，開始提供筆電與個人電腦回收，消費者把二手筆電、電腦拿來估價的意願因此提高兩成，預估今年祭出更多優惠，將再提升消費者把家中閒置3C回收的意願。

李侑信說明，回收分成「舊換新」跟「換現金」，依據不同通路會對應到不同消費族群。消費性通路部分，例如燦坤、順發、NOVA等，都採舊機換新機模式，一般線上通路，則是換現金為主。

其中，優勢科技聚焦舊換新的策略，主要針對想要舊機換新機的用戶，提供一個管道讓消費者可以在門市挑選喜歡的機型，並且現場折抵，這個方式親至門市估價到成交，大概10分鐘就可完成。

至於線上回收換現金的策略，則鎖定家中有閒置3C商品的族群，主打消費者將閒置商品在家裡透過系統點選估價後，拿至門市或線上寄送就能換現金的快速與方便性。消費者若選擇寄送，最快三天可完成交易收到現金；如果親至門市，則當天就可完成交易。

同業難跨門檻

精準估價模型 可辨真假新舊

正因幾乎各種手機型號都收，以及各種二手狀態應有盡有，優勢科技累積可滿足大多數消費者二手手機需求的規模經濟競爭力，3年前就已是業界之冠，「每年9月各手機品牌推出年度新機時，就是我們的大旺季，很多客人直接拿才用一、兩年的手機來換現金，無痛升級新機，相對也考驗我們的現金流。」鄭淇聲說。

從回收到轉售，優勢科技的獲利來自於精準的智能化估價模型，可判斷二手手機的真假及產品新舊與瑕疵程度。李侑信解釋，優勢科技自主研發的估價系統，已建置好估價軟體的應用程式介面（API）串接，對應不同通路時，只要將API對接即可開啟合作。

此外，他們也持續優化估價檢測項目，優勢科技會針對每個品項的故障率去建立與調整估價選項，讓不管消費者或通路人員估價時，能以最有效率的方式檢測，自然能增加成交機率。

不過，二手商品轉售的時間難以掌控，為了刺激消費者的購買意願，優勢科技不斷擴大收購項目，目前可回收商品多達40種以上，除了蘋果手機與筆電是最大宗，相機鏡頭、遊戲機、精品家電也是收購範圍。

持續擴充下，優勢科技一年可回收的產品件數高達兩萬件，其建立的資料庫管理與產品分級制度，建立了同業難以跨越的門檻，也成為優勢科技排解資金壓力的關鍵。

現在，優勢科技幾乎沒有不收的3C產品，連泡水機都收，重點是幕後自有的維修團隊，再加上利用高科技控制庫存流程，當一款手機售出時，系統會立刻通知後台，從而掌握庫存的數量。

優勢科技除了全台直營實體門市販售外，同步於線上銷售，還與知名電商平台、批發通路系統合作，包括超商龍頭7-ELEVEN，也在一年前加入合作收件行列，多元通路體系讓它的平台優勢不斷放大。

「我們的目標是希望透過優勢科技的專業，讓消費者把家裡閒置物品，拿出來換成他用得到的東西，創造三贏的局面。」李侑信舉國外研究機構數字說，全球二手手機出貨量2020年已達2.25億支，2024年將達到3.51億支，對業者來說，仍有很大的市場開發空間。

從看似不起眼的舊手機回收生意開始，優勢科技持續透過創新、差異化服務，吸引知名通路和消費者主動上門，這才一步步進化成了「台灣3C產品回收王」。

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