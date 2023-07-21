台積電法說震撼彈 看法更悲觀！魏哲家：AI能吃最大塊餅 但不敵總經疲軟

【撰文．林韋伶】

護國神山台積電（2330）在周四(7/20)舉行法說會，儘管市場期待AI狂潮能成為科技產業的救世主，但台積電總裁魏哲家直言，AI 需求強勁無法抵銷總經疲軟與終端需求不振的逆風因素，因此再度下修今年對晶圓代工產業及台積電的營收預估，若以美元計算，台積電全年營收預期將由衰退1～6%下修至衰退10%。

魏哲家分析，受到全球總經表現疲軟、終端市場需求不振，以及客戶庫存調整持續等因素影響，儘管AI相關需求有增加，且台積電確定可吃下最大一塊餅，但仍無法擺脫再下修營收預估的命運，直言：「下半年除了AI，其他都不好。」

魏哲家的說法顯然較上一次法說會時悲觀，他自己也不諱言承認：「3個月前比較樂觀，現在不了。」

坦言看法較3個月前悲觀 魏哲家二度下修台積電營收預期

根據台積電的預估，2023年整體半導體市場（不含記憶體）將出現年減中個位數（mid-single digit）百分比的萎縮，而在晶圓製造產業方面，萎縮的數字將達年減十位數中段（mid-teens）百分比。

至於後續台積電營運數字何時才會有起色？魏哲家表示，維持第一季法說會時的看法，預計無晶圓廠半導體的庫存調整，將持續到第3季才會重新平衡到更健康的水準，但之後恢復的力道有多強，他認為只能用一句話說明：「It's all about macro。（全看總經表現情況）」，分析目前全球廠商對下半年庫存還是持比較謹慎的態度。

對於近期最夯的 AI 相關議題，魏哲家表示，台積電一定是半導體產業中分到最大塊餅的企業，尤其生成式 AI 需要更高的運算能力與互連頻寬，將推動半導體含量的增加。

「無論是使用CPU、GPU、AI加速器，或是針對AI和機器學習的相關特殊應用元件（ASIC），共同點是它們都要運用先進技術和強大的晶圓製造設計生態系統，而這些都是台積電的優勢。」魏哲家這樣解釋。

台積電：AI營收占比僅6%，未來幾年資本支出成長將趨緩

目前為止，AI 相關需求對台積電的總營收占比大約為6%，魏哲家預測，這項需求在未來5年將以近50%年複合成長率增加，在台積電營收的占比也將增加到十位數低段區間（low teens）。

至於在資本支出的部分，台積電同樣開始放慢腳步，預計2023年資本支出預算將接近預估值320億至360億美元範圍間的低標，且未來幾年資本支出的成長將趨緩。

儘管如此，台積電營運預估還是有幾項不變，像是看好後續毛利率仍可望維持在53%以上，以及營收在未來幾年內仍然維持15%至20%的年複合成長率（CAGR），也就是台積電管理階層在2022年1月法說會中提到的目標。

至於在投資人非常關心的股利部分，台積電重申，公司的資本管理目標是為有機成長（growth organically）提供支持、發展良好的獲利能力、保持財務靈活性，並向股東配發可持續性且穩定增加的現金股利。

資本支出成長放緩 台積電現金股利可望穩定增加

台積電董事會在5月通過2023年第一季股利配發每股3元，高於先前的數字每股2.75元，且3元也將成為接下來新季度的股利最低發放水準。台積電2023年第一季現金股利將於2023年10月發放，今年台積電股東將獲得每股共11.25元的現金股利，在2024年數字將提升到每股至少12元。

台積電管理階層指出，展望未來，隨著資本密集度在接下來幾年開始降低，台積電未來幾年的現金股利政策重點預計將從「可持續性」轉向每股現金股利「穩定增加」。

台積電在法說會中同時提供第3季營收預估數值，營收估為167～175 億美元，以中間值估約季增 9.05%，毛利率中位數估 52.5%，兩項數字皆低於市場預期。

本文授權自今周刊，原文見此。

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