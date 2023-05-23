投資路相伴70年 從巴菲特、孟格體悟人生道理 謝金河：樂觀和成功互為因果

【文．謝金河】

是樂觀造就成功？還是成功使人樂觀？

今年92歲的股神巴菲特和他的投資夥伴，今年99歲的孟格(Charlie Munger)坐在一起，共同主持柏克夏一年一度的股東大會，他們妙語如珠，回答股東提問，這是投資界一年一度的朝聖大會，也給了大家很多省思。

我非常喜歡巴爺爺和Munger坐在一起的照片，這兩個老人在投資路上相伴已經70年，巴菲特92歲，Munger當副董事長，他的年紀更大，已經99歲了，兩個老人攜手在投資領域闖蕩70年，到今天仍然戰志昂揚，看起來他們每天都很快樂。

我常跟朋友說，人會老，慢慢兩隻腳會愈來愈沈重，甚至走不動，年老力衰是自然的輪迴，誰都沒有辦法逃避。只有腦袋瓜愈用愈靈活，除非罹患阿茲海默，否則可以使用一輩子。這兩個老人運用他們的腦子創造無盡財富，不必算計人家，也不用和人勾心鬥角，這才是人生的真諦。

我常常在想，到底是樂觀造就成功？還是成功讓人樂觀？也許兩個互為因果，但人活到老，要想自由自在過一生，在投資的寬闊大道上，找到一個可以讓自己馳騁的空間，這可能是人生一大樂事！

本文授權自今周刊，原文見此。

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