73年來外交關係最大變化！為何英國對中國好「ㄘㄟˋ心」？原來是2020年北京做「這事」

【撰文・劉煥彥】

中國與英國外交關係，正出現73年來的最大變化。 英國早在1950年1月，就承認了由中共建政才幾個月的中國，是第一個給予外交承認的西方大國。 但在2022年10月，新上任的英國首相蘇納克（Rishi Sunak）稱「中國是英國的長期威脅」。本周訪台的前英國首相特拉斯（Liz Truss）更鼓吹，世界各國要全面降低對中國的依賴，並要借鏡冷戰時期西方世界應付蘇聯的經驗，共同因應中國多方面威脅。 英國長期對台灣冷淡，為何特拉斯在位時就說了兩次「自由世界要確保台灣有自衛能力」，英中關係則是快速冷卻？ 問題可以追溯至1984年，對於香港前途的中英聯合聲明。

曾六四天安門、香港至新疆 「我們看到，當自由被剝奪會發生什麼事」

特拉斯周三（5/17）在遠景基金會舉行的訪台演講中指出，從1989年六四天安門事件、2020年實施港區國安法，到鐵腕統治新疆，「我們可以看到，當自由被剝奪，會發生什麼事。人類付出的成本（代價）高到可怕。」

她也提到，中國沒有信守對香港的承諾，侵蝕了重要的自由。「中國官員把1984年中英聯合聲明是為毫無意義的歷史文件，儘管這是登記在聯合國、有法律約束力的聲明。」

「而且在COVID疫情期間，他們拒絕透露國內究竟是什麼情況，導致全世界的（防疫）問題惡化。」 今周刊提供

特拉斯在公開說法上，對台灣重視「可說前所未有」

有英國國籍的牛津大學國際關係博士，也是政經主題作家的汪浩認為，2020年夏天起北京開始實施嚴格的港區國安法，讓英國認為北京打破了1984年中英聯合聲明中，對香港社會、經濟制度和生活方式50年不變的承諾，導致了後續一連串緊縮對中政策的變化。

汪浩也認為，在英國政府對台灣態度漸趨友善的背景下，台英關係從貿易、投資到教育文化，都有機會進一步提升。

去年10月中在財信傳媒董事長謝金河主持的《數字台灣》節目中表示，他在牛津大學的博士論文就是探討1950年代英國對台灣的政策，因此非常了解英國對台政策立場。

就他了解，若用英文來說，傳統上英國是把台灣write off（可以說置之不理）。

但近幾年，英國對台及對中政策都有很大變化，至少在特拉斯公開說法上，對台灣的重視「可說是前所未有」。 今周刊提供

「英國以為，中國會實施一國兩治，讓香港50年不變」

汪浩在節目中指出，英國對台政策改變同時，對中國政策也有很大變化，「中間最關鍵的就是中國對香港的政策，原來英國以為簽了中英聯合聲明，中國會遵守、真正實施一國兩治，讓香港問題50年不變」。

「但2019年的反送中運動後，中國在香港實施了非常嚴厲的國安法，造成香港人大量外流、移民。在這兩三年，英國吸收了各種各樣的香港人（移民），英國對香港移民表示歡迎。」

「由於中國在全世界，特別是在亞太地區的戰狼外交，英國要重返亞太，英國也要與美國攜手維持國際秩序穩定，英國在這方面態度就變得比較積極。」

「自由世界需確保台灣能保衛自己，並確保台海和平」

去年9月初上任首相的特拉斯，月底接受CNN專訪時，主持人提問英國是否願意與美國一樣，在中國武力犯台時以軍事手段保衛台灣時，她說「我一直明白表明，我們所有盟邦都需要確保台灣有能力保衛自己」。

「我們要從烏克蘭學到教訓，因為自由世界就是沒有及早阻止俄羅斯入侵，做得不夠多，讓普丁有信心開啟了這場令人髮指的戰爭，我們不能坐視在世界其他地方發生這種情況。」

巧合的是，去年6月特拉斯在英國外相任內，接受Times Radio廣播電台訪問時也提到，「烏克蘭無法好好保衛自己，讓它成為俄羅斯的目標。我們身為自由世界，需要確保台灣有能力保衛自己，並持續確保台灣海峽的和平，這些是我們正在與盟邦討論及研究的事情」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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