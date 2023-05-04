GPT-4強到讓電腦科學家都怕！專家連署要求暫停開發：我們無法控制ChatGPT乖乖聽話

【撰文・李易紓】

ChatGPT等AI工具的出現，雖然可以作為工作者要斜槓、跨領域的入門工具，甚至能要求AI提供使用者需要的方式，來分析說明龐大數據，讓各種知識變得容易使用與學習。但正因為ChatGPT讓AI功能更為強大，包括AI洩密或假訊息等問題也逐漸浮現。

就怕ChatGPT被濫用，包括義大利政府暫時禁用ChatGPT，要求OpenAI遵守歐盟27國隱私規定再給予上架。

另外，除了南韓三星電子考慮禁用外，早前亞馬遜和沃爾瑪也要求員工，不要使用ChatGPT分享敏感訊息。美國大型電信商Verizon、摩根大通、花旗集團和高盛等，則是要求擋掉ChatGPT，怕員工將企業機密分享出去。

根據英國《天空新聞台》報導，加州大學柏克萊分校電腦科學家斯圖爾特·羅素(Stuart Russell)日前曾簽署暫停開發人工智慧公開信，這封信已有1000多名各界專家支持。

他提到自己會決定簽署信，是因為「人們並不了解這些更強大的系統是如何工作的，也不知道它們擁有什麼能力，這代表我們無法控制它們，讓它們能乖乖聽話。」他認為，假消息和深度造假是最令人擔心的問題，甚至有存在種族和性別偏見的內容出現。

近日OpenAI將發布大型自然語言模型(LLM) 最新版本GPT-4。在德國一場AI活動上，微軟德國CTO安德烈亞斯．布勞恩（Andreas Braun）表示，GPT-4將擁有多模態模型，提供全新的可能性，例如影片。」

他將GPT-4形容為「遊戲規則改變者」，將更理解以前只有人類可讀和理解的內容，新版GPT-4正確度也更高，生成答案錯誤更少、正確性比GPT-3.5將高出40%。

面對強大的AI來襲，義大利主管機關日前以涉及隱私為由，暫時禁用ChatGPT，理由是懷疑ChatGPT違反歐盟「通用資料保護規定」(GDPR)，因此要求OpenAI不能讓ChatGPT處理義大利當地用戶數據。不過，OpenAI稱，ChatGPT在義大利已經恢復使用，公司已經解決義大利監管當局提出的問題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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