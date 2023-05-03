一天工作12小時！特教師「薪少事雜又高壓」 心評時薪僅30元...台灣3大怪象

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聯合新聞網／ 今周刊
攝影／林良昇
攝影／林良昇

【撰文‧林良昇】

特教老師每天工時多達12小時，除了教學本業，還得額外做心理評量工作，面對修法訴求脫鉤減輕負擔，教育部至今不願妥協，血汗教師困境怎解？

暌違14年，關乎特教品質和師生權益的《特殊教育法》，再度大翻修。原本修法聚焦在保障特教學生和幼兒學習權益，但特教老師面對長久以來經費不足、師生比過高、心理評量工作負擔沉重等困境，集體發出怒吼，反成為關注焦點，凸顯長期被忽視的特教血汗問題更加迫切待解。

4月6日，立法院一場《特教法》修法公聽會上，台灣特教工作專業人員協會用一張時間配置圖，呈現特教老師的一天。圖中清楚可見，即使是在非評鑑時期，特教師光是日常教學、備課、輔導學生、與家長溝通、參與校內會議和行政事務等，每日工時就高達12小時。

近年少子化趨勢下，就學人數愈來愈少，但令人意外的是，台灣特教生人數卻反倒逆勢成長。台師大特殊教育學系教授洪儷瑜解釋，我國特教生鑑出率約只有4％，但進步國家通常為5至7％，除非特教退步，否則未來特教生數量會持續上升。

特教老師訴求與心評脫鉤

據教育部統計，高中以下特教生（含身心障礙類、資賦優異類）人數，從2018年的13.8萬人，逐年攀升到2022年的15.6萬人，增加1.8萬人。但對照正式編制特教老師人數，近5年變化並不大，維持在1.2萬人左右；去年特教老師總數一口氣暴增近3千人，也是因為多了近兩千名代理老師，並非正式編制顯著提升。

不只緊繃的師生比未見舒緩，教育部投入的經費資源也原地踏步。近5年，特教預算雖隨著中央政府總預算擴張而增加，但占教育部整體預算比率，僅低空飛過《特教法》明訂的4.5％下限，從未超過4.7％。

「特教老師太好壓榨，就無所謂了嗎？」台灣特教工作專業人員協會理事長鄭又端直指，經費一定還有撥補空間，問題是，教育部擺明不想減輕特教壓力。

教學工作繁雜、資源不足、人力缺乏……，已成為特教老師的日常，但這還不是血汗工作的全貌，心理評量、特教評鑑等額外負擔，更是壓垮特教師的最後一根稻草。

所謂的心理評量，指的是安置特教生前的鑑定工作，一般會在小學入學或升國中等跨階段時進行，負責心評工作的人員，需在約一個月內，判定學生是否需要特殊教育。

在歐美先進國家，心評多由專業心理師或諮商師進行；但在台灣，心評人員普遍由特教老師兼任，對於心評的專業要求，教育部未訂出統一標準，心評人員也不須考取相關專業證照，只須參與地方政府培訓，取得資格。

長久下來，除了特教老師負責心評的適切性受到外界質疑，繁重的心評案量也讓第一線教師難以承受。

教育部態度保守不願妥協

一般而言，特教老師每年可能接到10個心評個案，每案平均耗費33小時，負擔沉重。「有些特教老師為了心評工作，甚至得放下自己的班級，請代課老師上課，反而讓特教生權益受損。」全國教育產業總工會理事長林碩杰點出教學現場的畸形現象。

「大家不是不願意做，而是真的有心無力！」擔任特教老師30年的李麗紅感嘆，老師的本質應是教學，卻被外加了心評工作，許多特教老師白天抽不出時間，甚至得把工作帶回家，加班累到睡在沙發上，甚至顧不了自己的孩子。

更為人詬病的，還有不合理的待遇。一位不具名的新北市代理特教老師透露，特教師花數十個小時做出一份心評報告，往往只補助1千元，「平時代三節課就有1千元了，誰還願意花時間做心評？」

藉著這次修法，教師團體強力訴求，應將心評工作專任化，與特教老師脫鉤，一方面減輕工作負擔，也把老師還給學生，保障特教生權益。儘管對此修法方向，朝野立委展現高度共識，但教育部態度保守，至今不願妥協。

教育部學務特教司司長吳林輝強調，減輕特教師負擔是修法共識，心評人員專任化是方向之一，但「不要變成唯一」，盼以附帶決議處理，「入法後方向就回不來了」。

不過，朝野立委仍認為，應在法條中明文規定。時代力量立委王婉諭則點出，相關人力、資源配置需要時間，難以一蹴可幾，可定5年內朝專任方向努力。

雙方各有堅持，爭議條文將保留送黨團協商。外界期待教育部端出顧及特教師生權益的折衷方案，正視教師血汗問題，就看協商時能否打破僵局。

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