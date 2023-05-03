蘇州台商告白：台商三分之一落跑「產能也不在了」...大陸揭被掩蓋的裁員潮

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聯合新聞網／ 今周刊
今周刊攝影組
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【撰文‧今周刊編輯團隊】

今年以來，走完疫情最後一哩路的中國，經濟逐步邁入復甦軌道，內需開始回歸，商圈消費人潮「報復性」湧現……，但，這條復甦之路終究並不平坦。

對此，在上海工作多年擔任汽車業務銷售的雲芳（化名）亦深有感觸，她觀察，疫情讓中國財富M型化問題進一步加劇，導致目前中國的消費動能呈現兩極化的分布。

「我聽到很多大老闆在疫情期間是更有錢了。」至於一般人，雲芳感嘆，他們一是工作比往年更難找，二是即使找到工作，也面臨企業端的「降本增效」壓力，「開出的職缺往往都包山包海，然後才給那麼一點錢。」

反映在消費上，另一位在上海多年的台商觀察，「在商場排隊買LV（路易威登）的是很多，但很多中級商場，就沒什麼人。」

當中國海關總署公布3月份出口統計，以美元計價的出口額年增14.8%，遠高於市場預期的衰退7%，超強的出口表現，跌破不少專家眼鏡。對於這份亮眼數據，瑞士信貸亞太區財富管理大中華區副主席陶冬卻語帶保留指出，相關數據和中國各地港口所傳出的反饋之間並不匹配，「需要在美、歐的進口數據公布後，進一步尋找佐證。」

場景來到中國電子製造業的重鎮江蘇省昆山市，與亮麗出口數據形成對照的，是另一番光景。

在台商西進中國的巔峰時期，昆山有「小台北」稱號，一度聚集了逾10萬名台商，是台商在中國投資最密集的地區。昆山的景氣榮枯，過去很長一段時間就宛如中國製造與外貿出口的晴雨表。

這個晴雨表，如今透出了什麼關於中國經濟的訊息？

4月底，本刊特派記者實地走訪昆山，來到昆山經濟技術開發區南部的人力資源招聘市場，據一位在地台商回憶，過去每逢周三和周六，招聘市場往往人滿為患，擠滿了想要找工作的外地勞工，還有急著搶人的企業代表攤位。

但如今，映入眼簾的景象，是閉鎖的大門，人員只能從側門進出。進入之後，曾經人聲鼎沸的入場處一片空蕩，走進大樓內部的主招聘場區，本刊發現僅有零星4、5家的企業在招聘。

談及招聘市場的蕭條，從事汽車零組件的昆山台商文宏（化名）向本刊指出，原因很簡單：因為廠商都落跑了。他回憶，去年4月上海封城之後，客戶訂單都往外跑，很多大公司往其他地方移動，台廠也都跟進外移。

文宏苦笑說，中國媒體報導，以前昆山工廠招200人，現在只招20人，這或許都還是經過「美化」的樂觀情況，「實情是，多數工廠現在是根本不招人，甚至還在裁員。」他以自家工廠為例，「從去年第四季到今年第一季，我們人力大概減了20%到25%。」

另一位近日拜訪蘇州的台商則觀察到，對比高峰時期，蘇州當地台商估計已有三分之一離開，而剩下三分之二、因為種種因素「難以離開」的，儘管工廠還在，產能大多已轉移出去。

供應鏈外移，企業不願招人，甚至裁員，就業市場的寒冬，也相當程度反映在居高不下的中國青年失業率上。

根據中國國家統計局公布的最新數據，中國16至24歲的青年失業率在3月份高達19.6%，持續在去年7月創下的19.9%史上高位區間徘徊。回顧過去幾個月，在知乎等中國指標論壇與社群媒體上，充滿了許多哀嘆「畢業即失業」的「抱團文」，其間更不乏有批評中國官方政策失當的聲音。

對此，熟稔兩岸政經發展的台灣經濟研究院六所所長吳孟道觀察，如果青年失業率遲遲壓不下來，中國勞動生產力勢必受到衝擊，這在當前中國人口紅利消失，老年人口持續增加的背景下，「未來中國經濟恐怕出現大問題。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1376期)

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