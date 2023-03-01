91歲張忠謀每天睡前上演十八相送...張淑芬結婚22年幸福秘訣：兩人夏威夷待42天「沒有吵過一次架」

【撰文‧《今周刊》編輯團隊】

向來寧靜的台北大直豪宅區，這晚湧入抗議人潮。遭裁員的台積電員工組成自救會，眾人拉起白布條，上面寫著「我們要見老闆張忠謀」。

「記得那是2009年的5月1日，我很捨不得他們；當然，我也看到我先生對他們的不捨⋯⋯。」回想起十多年前的這件往事，台積電慈善基金會董事長張淑芬還牢牢記著，當年台積電遭裁員工在創辦人張忠謀家門外夜宿的情景。

在理解他們的難處與委屈後，張忠謀儘管沒有立即出面，但已著手運作解套方法，而張淑芬則選擇以溫柔態度先安撫抗議者情緒。

一早，張淑芬便請人買早餐送給抗議者，親自下樓送暖「這是我買來給你們的，你們的訴求，董事長都聽見了。」抗議者見狀，怒氣先消了一半。神奇的是，儘管張淑芬在過程中沒有一句道歉，也沒有刻意壓低姿態、委屈自己，僅表達關心，遭裁員工卻因為感受到張淑芬的同理心，紓解了高漲的憤怒情緒，決定取消移師總統府前繼續抗議的行程。

張淑芬善用以柔克剛的力量化解危機，台積電一位廠長曾如此注解：「台積電只有一個太陽（張忠謀），也只有一個月亮，就是張淑芬。」

對外持以溫柔與熱心，對內，張淑芬的夫妻相處之道也有自己的一套哲理。她認為女人的心思比男人細膩，「女性的專長就是笑，笑容多一點，也許就能把事情解決。女人呢，講話可以柔一點，不是說女人什麼都不爭，而是要懂以柔克剛。」

許多夫妻在退休後，相處時間拉長，容易產生摩擦與衝突，但對張忠謀與張淑芬來說，完全沒有這樣的困擾。

張淑芬以今年農歷年假期間，與張忠謀在夏威夷共度42天的假期為例，「我們在夏威夷很長的時間，在山上一間房子裡，只有我先生、我，跟一位管家。因為沒有車子，我就像沒腳、沒手一樣出不了門，而且WiFi也被風吹倒了，不能看電視，只能自己找樂子。」

「我就幫他按摩、做臉，一起看書，這42天就這樣關在一起，外出的時間不超過24小時，但我們一次都沒有吵過架。」不僅沒有吵過架，每天睡前，兩人還要上演十八相送的戲碼，送對方回房睡覺。

除了懂得珍惜，張淑芬還懂「把自己放小」的智慧。過往，張忠謀未退休前，有時即使回到家，吃飯也還想著公司的事，許多太太面對這樣「人在心不在」的先生會大動肝火，但張淑芬選擇靜靜在一旁等候，讓他好好釐清思緒。

對於覺得跟先生吵架就一定要贏的女性，張淑芬想對她們說：「可以啊，去吵啊！可是妳要想想，當有一天跟妳吵架的這個人不在了，該有多心疼他？妳在這個當下就應該要多心疼他。人生不一定什麼都要贏，那只是心頭的一個結而已，把結放下、把自我放下，自然不會氣太久。」

不過，在兩人剛結婚時，還是有一段時間會吵架、鬧脾氣，此時，她就靠「轉念」化解衝突。她笑稱，會把張忠謀的臉想成是小孫子的臉，不但自己的心境會因此轉變，張忠謀就算氣得像個火球，也自然會像遇到水一樣平靜下來。

被問到牽繫她與張忠謀兩人的是「愛」嗎？她回應：現在已經是感恩跟依賴了。

「到我們這個年紀，任何時候都可能失掉對方，你是不忍心把他掐到的⋯⋯。如果我每天可以有個願望，我只希望我先生身體健康，每天都可以達成這個願望，這樣就行了，不必要求太多。」

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