快訊

大陸入境檢疫再放寬！允許17國以快篩替代PCR 台灣不在列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

91歲張忠謀每天睡前上演十八相送...張淑芬結婚22年幸福秘訣：兩人夏威夷待42天「沒有吵過一次架」

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／唐紹航
攝影／唐紹航

【撰文‧《今周刊》編輯團隊】

向來寧靜的台北大直豪宅區，這晚湧入抗議人潮。遭裁員的台積電員工組成自救會，眾人拉起白布條，上面寫著「我們要見老闆張忠謀」。

「記得那是2009年的5月1日，我很捨不得他們；當然，我也看到我先生對他們的不捨⋯⋯。」回想起十多年前的這件往事，台積電慈善基金會董事長張淑芬還牢牢記著，當年台積電遭裁員工在創辦人張忠謀家門外夜宿的情景。

在理解他們的難處與委屈後，張忠謀儘管沒有立即出面，但已著手運作解套方法，而張淑芬則選擇以溫柔態度先安撫抗議者情緒。

一早，張淑芬便請人買早餐送給抗議者，親自下樓送暖「這是我買來給你們的，你們的訴求，董事長都聽見了。」抗議者見狀，怒氣先消了一半。神奇的是，儘管張淑芬在過程中沒有一句道歉，也沒有刻意壓低姿態、委屈自己，僅表達關心，遭裁員工卻因為感受到張淑芬的同理心，紓解了高漲的憤怒情緒，決定取消移師總統府前繼續抗議的行程。

張淑芬善用以柔克剛的力量化解危機，台積電一位廠長曾如此注解：「台積電只有一個太陽（張忠謀），也只有一個月亮，就是張淑芬。」

對外持以溫柔與熱心，對內，張淑芬的夫妻相處之道也有自己的一套哲理。她認為女人的心思比男人細膩，「女性的專長就是笑，笑容多一點，也許就能把事情解決。女人呢，講話可以柔一點，不是說女人什麼都不爭，而是要懂以柔克剛。」

許多夫妻在退休後，相處時間拉長，容易產生摩擦與衝突，但對張忠謀與張淑芬來說，完全沒有這樣的困擾。

張淑芬以今年農歷年假期間，與張忠謀在夏威夷共度42天的假期為例，「我們在夏威夷很長的時間，在山上一間房子裡，只有我先生、我，跟一位管家。因為沒有車子，我就像沒腳、沒手一樣出不了門，而且WiFi也被風吹倒了，不能看電視，只能自己找樂子。」

「我就幫他按摩、做臉，一起看書，這42天就這樣關在一起，外出的時間不超過24小時，但我們一次都沒有吵過架。」不僅沒有吵過架，每天睡前，兩人還要上演十八相送的戲碼，送對方回房睡覺。

除了懂得珍惜，張淑芬還懂「把自己放小」的智慧。過往，張忠謀未退休前，有時即使回到家，吃飯也還想著公司的事，許多太太面對這樣「人在心不在」的先生會大動肝火，但張淑芬選擇靜靜在一旁等候，讓他好好釐清思緒。

對於覺得跟先生吵架就一定要贏的女性，張淑芬想對她們說：「可以啊，去吵啊！可是妳要想想，當有一天跟妳吵架的這個人不在了，該有多心疼他？妳在這個當下就應該要多心疼他。人生不一定什麼都要贏，那只是心頭的一個結而已，把結放下、把自我放下，自然不會氣太久。」

不過，在兩人剛結婚時，還是有一段時間會吵架、鬧脾氣，此時，她就靠「轉念」化解衝突。她笑稱，會把張忠謀的臉想成是小孫子的臉，不但自己的心境會因此轉變，張忠謀就算氣得像個火球，也自然會像遇到水一樣平靜下來。

被問到牽繫她與張忠謀兩人的是「愛」嗎？她回應：現在已經是感恩跟依賴了。

「到我們這個年紀，任何時候都可能失掉對方，你是不忍心把他掐到的⋯⋯。如果我每天可以有個願望，我只希望我先生身體健康，每天都可以達成這個願望，這樣就行了，不必要求太多。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1367期)

延伸閱讀》

全班最後一名，被笑是「社會寄生蟲」...他流放美國27年後感嘆：台灣的魯蛇，在美國長大變人才

她月薪6.6萬只留1千生活費，拚現金買店面：我不會把房子登記兒子名下，我要他們分遺產而不是分財產

3月新制懶人包／口罩令再鬆綁、二類人不發免費快篩、愛心卡可租YouBike...228連假後看緊錢包

延伸閱讀

馬英九時代出席APEC層級最高 邱臣遠盼蔡總統再做突破

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

張忠謀嗜吃炸物 張淑芬當煞車！夫妻倆愛追劇、日常按表操課 養生秘訣大公開

科技人開書單／魏哲家 修煉厚植韌性

相關新聞

都說疫後缺工 為何雲品能包下單場近2600桌企業尾牙？故事要從1000天前說起

疫情解封帶動內需，雲品的股價也在短短一季就站上3位數，它是如何在疫情期間練兵轉型，在缺工時代不斷擴張版圖，帶動營收獲利成長？

蛋荒最快5月緩解？很多雞場不敢通報禽流感…台灣第一線蛋農曝心聲

「雞不好養……」台灣蛋農面對強勢禽流感、氣候變遷和高昂的飼養成本，緩緩道出心中無奈。如今全球都面臨缺蛋危機，這波蛋荒為何如此嚴重？會持續多久？儼然成了現下全民最關心的議題。

做不到這點 你這輩子只能當青貧族！巴菲特點出一般人「最大錯誤」

國內「青貧族」問題逐漸加劇，根據人力銀行2021年調查，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人沒有存款；時間拉近到今年的調查，結果顯示，39歲以下有超過2成青年沒有存款，讓「零存族」比例又破紀錄，甚至有36.3％屬於「出現財務赤字」的狀況。存錢的重要性人人都知道，但為什麼多數人存錢是困難的？

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

「若想和平請做好戰爭準備」為何華府通過《台灣政策法》幫我們？道理就在孫子兵法裡

美國參議院外委會日前通過《台灣政策法案》，引發各界熱議，《今周刊》特別邀來美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授湯先鈍全面剖析。

918強震震出地調危機！學界考察59條官方僅公布36條活動斷層 背後原因解析

經濟部中央地質調查所經費年年降低，調查活動斷層人力僅10人，此次918強震，更凸顯了政府對於敏感地質區調查能量不足的危機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦