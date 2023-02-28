97歲辜寬敏傳因肺腺癌離世…7大病徵要注意！台大醫：這樣做才能救命

【文．李易紓整理】

總統府資政辜寬敏於周一（2/27）上午8點55分辭世，享耆壽97歲。1926年出生的辜寬敏，是台灣望族鹿港辜家成員，其台獨立場鮮明，已逝前海基會董事長、總統府資政辜振甫是他同父異母的兄長。 台北榮總表示，辜寬敏是住院中過世，是否為肺腺癌等病況細節不便說明。 據研究統計，近7成肺癌比例屬於肺腺癌類型。早期肺腺癌，常被形容為「靜悄悄」的癌症，多數肺腺癌患者，本身無抽菸習慣、不焚香拜拜，也沒有天天下廚，加上症狀與大部分肺疾病相似，而常被忽略，一旦診斷出來時，往往已是晚期。 台大癌醫中心分院副院長陳晉興特別提到，十大癌症死因之首--肺癌已經蟬聯多年，男女癌症死亡第一名都是肺癌，不是抽菸才會罹患肺癌，二手菸、廚房油煙也都是成因，特別是「非抽菸」而罹患肺癌的比例逐漸攀升。 陳晉興說，「我們的肺就像冷氣機的濾網，冷氣機可以洗，我們的肺只有一個、要跟著到老，民眾要重視空汙對肺癌的影響，而且定期做肺癌篩檢，也就是低劑量電腦斷層（LDCT），只有LDCT可以提早救命」。

肺腺癌形成的原因很複雜，如果發覺有胸痛的現象，除了要提高警覺是否為心肌梗塞前兆外，也要注意是否為肺癌移轉所造成。

根據澄清醫院中港分院衛教資訊顯示，肺腺癌是指肺臟中的腺體細胞產生病變，肺腺癌較好發於女性，且腫瘤擴大較慢，初期症狀不明顯，一旦出現症狀且經診斷時，已是第三或第四期，且移轉速度快、死亡率偏高。

胸悶、胸痛、慢性咳嗽為肺腺癌主要徵兆

肺腺癌症狀主要臨床症狀為胸悶或胸痛，導致患者頻繁出現呼吸不順或氣喘。若慢性咳嗽超過兩週還未痊癒，且沒有感冒、發燒現象，則應立即安排就醫檢查。

其他症狀包括，出現疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞、頸部與鎖骨淋巴結會出現腫塊，或身體其他部位有莫名疼痛感，一定要提高警覺，小心有可能是肺腺癌的警訊。

若肺腺癌症狀嚴重時，支氣管受腫瘤的壓迫影響，甚至有咳血，且痰中帶血的情況。

肺腺癌的治療方式

肺腺癌的腫瘤大小，由1公分成長到10公分，約需5年時間。從最初侵犯鄰近的淋巴腺、肋膜、肋膜腔或肋骨，尤其最容易轉移到骨骼、肝臟、腦部、腎上腺等器官，需要安排影像檢查，確定有無轉移與判定腫瘤分期。

肺腺癌治療

台灣每年新增約1.5萬名肺癌病人，其中以「肺腺癌」亞型佔大多數。早期肺癌病人的治療以手術切除為主，能處理較小顆的腫瘤且副作用少，且存活率高。

晚期肺癌病人則僅能選擇「全身性治療」，包括化學治療、標靶藥物治療、免疫療法方式治療。

肺腺癌預防

目前醫界已知有10多個基因，當產生突變時，會導致肺腺癌的生成。資料統計國內女性肺癌病人，超過7成比例都是肺腺癌，建議民眾從40歲開始定期安排肺癌篩檢，其中「低劑量電腦斷層檢查（LDCT）」，是肺癌篩檢的利器，有效建立預防醫學觀念，越早發現，其治療的預後更佳！

台大癌醫中心分院副院長陳晉興特別提到，十大癌症死因之首--肺癌已經蟬聯多年，光是一年就已經超過1萬人喪命，從2010年至2019年，男性肺癌確診人數增加32%，女性則是大幅增加89%，將近翻倍。

他強調，男女癌症死亡第一名都是肺癌，不是抽菸才會罹患肺癌，二手菸、廚房油煙也都是成因，特別是「非抽菸」而罹患肺癌的比例逐漸攀升。

陳晉興以冷氣機的濾網說明，「我們的肺就像是那片濾網，但是冷氣機可以洗，我們的肺只有一個、要跟著到老，民眾要重視空汙對肺癌的影響，而且定期做肺癌篩檢，也就是低劑量電腦斷層（LDCT）」。

衛生福利部自2022/7/1起，開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)，讓台灣成為全球第1個針對具肺癌、肺腺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢（肺腺癌篩檢）的國家，短短半年就揪出160個確診肺癌個案。

凡是符合下列任一肺癌、肺腺癌高風險族群，都可以到辦理醫院預約檢查：

1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

2.重度吸菸史：50至74歲一天抽一包且達30年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。

本文授權自今周刊，原文見此。

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