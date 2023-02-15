00878、00900…「四檔ETF」配息金額一次看！這檔1周狂增2.8萬名股東

【撰文・翁申霖】

存股族注意了！2月中旬除息的股票型ETF陸續發出「實際配息」公告，包括熱門的國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)等，由於週三（2/15）是最後買進日，不少投資人搶在除息前一周買進搶息，以00878為例，據集保統計，其單周股東增加超過2.8萬人，總股東人數來到84.15萬人。 以下列出四檔ETF實際配息金額，且皆是2/16除息，想參與配息的投資人最慢需在2/15買進。

國泰永續高股息(00878)：季配息／配息0.27元

國泰永續高股息(00878)採季配息，2023年首次將配息0.27元，雖說較上季的0.28元微幅縮水，但6.7％的年化殖利率仍吸引許多投資人在除息前一周上車。

根據集保中心資料顯示，00878受益人為84萬1505人，光是單周就大增2萬8108人。

00878僅成立2年多，在2022年4次配息金額分別為0.30元、0.32元、0.28元、0.28元，合計4季配發1.18元，高於2021年的0.98元，殖利率穩居6%以上。

不過，投資人要留意的是，根據《工商時報》報導，國內外研究機構多預期，2023年經濟成長不如去年，尤其上半年，上市企業獲利面臨大幅下修的風險，有可能會影響00878後續的配息金額。

儘管今年配息可能降低，但00878年化殖利率維持在6％的機率仍高，不僅高於銀行定存，也比元大台灣50(0050)等市值型ETF高出不少，對存股族來說依舊頗具吸引力。00878上市以來雖然穩定配息，但股價在2022年空頭市場仍然有貼息的狀況，想要搶在除息前參加配息的投資人，還是要小心貼息的可能性。

富邦特選高股息30(00900)：配息0.12元

富邦特選高股息30(00900)本季估計配發每單位0.12元，配息殖利率1.07%。

00900自2021/12/14成立以來已有3次配息，累計金額達1.47元；在除息前單周增加1910名股東，總人數為23萬3823人。 今周刊提供

永豐優息存股(00907)：雙月配息／配息0.141元

永豐優息存股(00907)首創「雙月配」，本次配息每單位實際配發0.141元；單周增加610名股東，總計股東人數來到16554人。

永豐投信表示，00907是國內第一檔瞄準「存股」概念的ETF，成分股涵蓋30檔金融及傳統產業，而且均為「企業獲利穩、股息豐厚」的存股標的，再加上每兩月配息一次，投資人資金運用更具彈性，但須注意單一產業市場風險。

國泰A級金融債ETF(00780B)：配息0.50元

國泰A級金融債ETF(00780B)本次將配發0.50元現金股利。

除息消息也帶動00780B交易熱度，根據證券櫃檯買賣中心資料，2/7、2/8連兩日爆量演出，分別來到4286張、6045張，成交量相較10日均量成長近5倍以上，是國內所有債券型ETF中增量幅度冠軍。

國泰A級金融債ETF(00780B)基金經理人鍾郁婕分析，市場普遍預期今年底至明年初有望降息，債市的投資價值浮現，2023年投資重點在於「股債雙存」，目前美債殖利率曲線呈現明顯倒掛，而根據歷史經驗，當殖利率曲線倒掛之後，高評級債券表現更為優異。

據Bloomberg資料顯示，在殖利率倒掛後進場，持有3個月、6個月、9個月、1年，投資等級債相關指數表現優於新興美元債、非投資等級債以及標普500指數，也暗示現階段布局投資等級債有機會參與未來漲升契機，因此吸引「存債族」進場佈局A評級的金融債ETF。

鍾郁婕指出，由於這類發債公司大多為金融產業巨頭，企業體質穩健，在當前經濟環境仍未完全明朗的情況下，A級金融債ETF可為投資組合增添「進可攻、退可守」的特性。

本文授權自今周刊，原文見此。

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