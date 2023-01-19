一輩子一定要去的餐廳！她花10年在山上建美宅圓夢：要帶員工做公益服務更多人

【撰文・彭蕙珍】

台中麻葉餐飲集團創辦人兼執行長魏幸怡，花了10年時間，在台中新社打造禪意、仙氣十足的無菜單料理餐廳——飛花落院。2021年正式營運後，吸引饕客搶訂。創業27年的她，還因為很會辦活動，被譽為「被餐飲耽誤的公關公司」。

自2012年起，定期帶領團隊赴關懷兒少之家，陪伴青少年兒童閱讀，並引導團隊合作能力。她分享這兩年因疫情無法到兒少之家，最近再見面時，小朋友們一見到他們來了，伸出雙手擁抱，場面相當感人。

有員工參與活動後分享：「我不知道我有能力可以服務這些人。」讓魏幸怡知道，公益付出收獲最多的是自己。

魏幸怡很早就踏入餐飲。她從調酒學起，課上得很認真，吸引老師目光，推薦她到餐廳工作。她回憶那年代當學徒很不容易，廚師不願意教，都要偷學，「我遠遠的看廚師怎麼切水果、挑咖啡豆。」

那段不輕鬆的經歷，在她心中種下一顆種子，「有一天如果我開餐廳，不要讓員工學不到，我希望他們在工作中是有學習的。」

24歲當老闆 開洗衣店賺第一桶金

後來，她到洋酒公司當業務，租屋而居時深感洗衣太不方便，「在外國電影裡看到很多自助洗衣店，真的好方便。」

一次機緣，認識自助洗衣機廠商，兼差開起自助洗衣店。那是1994年，她才24歲。自助洗衣店在她的慧心下，經營得很好，2年開了3間店，賺到一桶金。

心中有個餐飲夢的她，仍想開餐廳，決定賣掉洗衣店，在1996年經營「People Cafe法式餐飲」，1999年再開「麻葉茶館泡沫紅茶」。

麻葉茶館的起家店在中友百貨旁，以平價餐飲、美味料理，吸引學生、上班族群。她說，店裡有兩樣明星商品到現在都讓熟客念念不忘，一雞腿飯，二是麻葉奶茶。不過，隨著麻葉茶館轉型賣火鍋，這兩項明星商品只能留在回憶裡。

新社租地 飛花落院花10年蓋好

平時魏幸怡喜歡往山裡跑，因為「在郊區想要好好的吃頓飯很困難」，更不要說吃頓「有儀式感的餐」。40多歲決定在山上打造無菜單料理餐廳。

她說，直到找到新社這塊地後，才覺得「這裡好像可以完成心裡對於好好吃頓飯的夢想。」

沒想到，他們的夢想太大，花10年時間才終於在山上築起一間深具美感和禪意的餐廳，取名「飛花落院」。她坦言：「我們很慢、很慢的完成它。」

飛花落院的餐廳外觀。今周刊提供

餐廳於2021年開幕，吸引全台饕客來訪，因實在太難訂位，被稱為「全台最難訂的餐廳」。

有幸去朝聖的客人，對用餐環境及料理給予好評。最近一位朋友告訴她，「如果一輩子要去一間餐廳，就是飛花落院。」她感動道：「一間餐廳能夠被這樣推薦，是至高無上的榮耀。」

投入公益12年 建立信任

早在2012年，她就投入公益，邀請豐原地區清寒小朋友來到餐廳吃飯。為讓小朋友驚喜，還在餐廳舉辦闖關活動。

「一次一位小朋友遊戲玩到一半就情緒暴走，深入了解後才知道，他們的資源很少，最缺乏的是陪伴和安全感，從那時起，每兩個月去育幼院一次，陪他們畫畫、做點心…。」多年來，員工和小朋友間建立了很好的信任關係。

帶著員工做公益，讓他們有參與感，無形中凝聚員工的向心力。她分享，員工回到餐廳後會和客人分享公益經驗，語氣中帶著滿滿的「驕傲」，「做公益能給員工成就感，是意外驚喜！」

魏幸怡投入公益多年。今周刊提供

辦簽書會 讓員工去進修

魏幸怡很愛上課、學習，希望員工能和她一起成長，邀請許多講師來演講，「一回一位企業講師問我：『中餐和晚餐之間做什麼？』」激盪出在離峰時間開簽書會的想法。

簽書會邀請不少名人，包括富士康前副總裁程天縱，口碑太好舉辦了4次。疫情前曾邀請RAW主廚江振誠和程天縱對談。每場活動都很成功，吸引百人參與，她更被譽為「被餐飲耽誤的公關公司」。

她致力打造幸福企業，除邀請講師替員工上專業知識，也有休閒課程，包括纏繞畫、頭皮按摩等，「現代人很講究工作與生活的平衡，讓員工有一些調劑之外，若是有一天他們不在企業了，會知道那些是他感興趣的。」

慢慢的，魏幸怡在創業中實現了自己年輕時的夢想，「我要讓員工在工作中是有學習的。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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