失敗20次代表2億大案子要來了！「房仲業績王」的人生哲學：大成功要有大挫折

【撰文‧林心怡】

67年次、勤益工專機械科（現勤益科大）畢業的汪智凱，是信義房屋2022年銷售第一名的「業績王」。他沒有驚人的學歷，也沒有天花亂墜的銷售話術，但2022年度總銷金額卻有翻倍成長，從2021年的9億元跳升至18.6億元，年度佣金收入大增40％。

數千萬元年收入的傲人成績背後，汪智凱自剖，成長養分來自於從年輕時就專挑「別人不做的案子」，想盡辦法解決問題，才能贏得客戶長期信賴與轉介口碑。

「他不單只是個房仲，還是我認識十幾年、少數值得信賴的好朋友。」一位70幾歲傳產大亨，2022年旗下2億元的商用不動產成交不但全權交由汪智凱打理，對他的信任與讚賞更是溢於言表，「熱情、勤勞，是對我最真誠的不動產顧問。」在他眼中，汪智凱像是個「房產醫師」，舉凡房屋租賃、轉售、購置不動產與稅務問題，都能諮詢。

「即便這個案子不是跟我買的，我也會像對待好友一樣，耐心、細心給他中肯的意見。」汪智凱說，自己的客戶大多是具備剛性需求的客層，不同於一般投機客，因此即使大環境欠佳，依舊有買賣需求，而且合作過的客戶不但回客率高，亦會積極幫忙轉介，是他業績得以持續成長的一大祕訣。

「簡單地說，就是正確的事情重複做，複雜的事情用心做！」汪智凱如此解釋道。此話怎講？「就像我前幾天去旅遊，還在處理一年前成交客戶補稅的問題，晚上10點多，還在為2年前成交的客戶，討論解決要不要換抽油煙機、重鋪地板轉租賃的雜事。」他邊說邊笑。

然而，要當客戶眼中「最忠實的朋友」並不輕鬆，汪智凱舉例，2021年有位老客戶的好友，在台北中山區有棟60年、二層樓透天厝老宅要處理，開價9千萬元，但當時屋主因家長過世繼承的問題，與妹妹官司纏訟長達1年，不只案件賣出困難度高，還得解決家族紛爭的問題，「我當天去他家談完，隔天一早八點就跟這位初次見面的客戶一起跑法院……。」汪智凱笑著說。

他形容，當時雙方在法庭大動干戈，他一方面得在法院現場協調，還要提出具體的解決方案，不但贏得法官的讚賞，最後連對方的律師都對他另眼相看，想找他處理自己房子的問題。雖然案子拖到2022年11月，才順利找到開發商的買家成交，然而這趟過程，也意外讓原本王不見王的兄妹倆，在物件成交當天上演親情大和解。

遇挫自我激勵 「大成功要有大挫折」

「總之，我的工作信念，就是與客戶的每一次接觸、每一筆成交，雙方都要是開心的。」至於面對不成交的停滯期，汪智凱難免也會有不開心的時候，但他笑稱自己有一套「大成功要大挫折，小成功要小挫折」的人生哲學。

「每次很煩、心情很不舒服的時候，我都告訴自己就快成功了！」他比喻：「就像一個5千萬元的案子要成交，可能要先經歷5次挫折；如果失敗20次，我就告訴自己，這代表2億元的大案子就要來了……。」他笑著說，「精采的人生就像遊戲打怪一樣，關關難過、關關過，重複用正向良好的心態與人建立關係，高情商解決難題，無論用在職場與家庭上，都能以此經營得很好。」與一雙兒女也有著好感情、家庭幸福的他，對自己的人生下了這樣的注解。

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