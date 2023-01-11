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胡同燒肉拚到營收上億 還成星宇機上餐？ 故事要從17年前健身房倒閉說起

聯合新聞網／ 今周刊
璞石資本合夥人暨開展餐飲集團執行長邱泰翰（左）、能率亞洲資本董事長與能率創新副董事長董俊毅（中）、橘焱胡同國際董事長吳念忠（右） 攝影／唐紹航
璞石資本合夥人暨開展餐飲集團執行長邱泰翰（左）、能率亞洲資本董事長與能率創新副董事長董俊毅（中）、橘焱胡同國際董事長吳念忠（右） 攝影／唐紹航

【撰文‧今周刊編輯團隊】

滿、滿、滿！如果你近來有預約餐廳的經驗，大概已經對訂位人員千篇一律「訂位已滿」的標準答案，感到既習慣又厭煩了。

約莫從2022年第三季開始，國內餐飲市場快速加溫，最簡單的例證，是指標連鎖業者的業績數字。2022年第三季，連鎖餐飲龍頭王品集團的單季每股稅後純益超過3.7元，一舉逆轉上半年虧損的窘態；其他如瓦城、八方雲集、豆府、亞洲藏壽司等，無不繳出單季每股賺逾2元的好成績。

數字背後，不僅有消費者直接感受到的「一位難求」，也不只是資本市場已看見的股價火熱表現，「某種程度，這更像是一份成績單。」熟悉國內餐飲業生態、與全台八成連鎖餐飲業有合作的天帷企管顧問創辦人林剛羽這麼說。

「不只國內消費者急著搶訂位，國外的業者也絡繹不絕來台灣求親啦！」關於國內餐飲業的體質轉變，林剛羽從2022年下半年起，國際業者紛紛來台招商的腳步談起。在他眼中，這是台灣餐飲產業進化升級的一個重要例證。不只如此，包括乾杯、胡同等業者，也都各自擬定了海外布局計畫。

「坦白說，在認識Alan哥之前，我從來沒想過，『橘焱胡同』這個品牌可以成為上市櫃公司，甚至拓展到世界各地。」吳念忠說。

他，是連鎖餐飲集團橘焱胡同國際的創辦人、董事長，身高188公分，體態精壯，畢竟早年曾在健身房擔任經理。17年前，他因為公司倒閉失業，誤打誤撞踏入餐飲業，在台北市巷弄裡開起了「胡同燒肉」。

至於他口中的「Alan哥」，是能率集團二代、能率亞洲資本董事長董俊毅。約莫7年前，董俊毅入股胡同，隨後陸續引入開展餐飲集團執行長邱泰翰、星宇航空董事長張國煒加入。據2021年資料，能率董家相關投資公司持股胡同近26％，張國煒的星威投資則持股2.9％。

如今，光是胡同這個品牌，在海內外就有超過30家門市，據點遍布兩岸三地及新加坡等，更是星宇航空的指定機上餐。

「我一直在思考，除了店面收入外，還有什麼可以彌補租金，不然只是一直在幫房東打工。」董俊毅一語道破當初找張國煒合作的起心動念。

原來，胡同在台灣的店面全部都是承租，每年光是店面就得支出上千萬元。若能利用既有品牌的基礎與聲量，拓展到其他通路，就有機會把效益發揮到最大。據了解，2023年光是星宇航空的機上餐，就可以為集團挹注4~5千萬的營收。

眼見事業體質調整有成，2022年4月，橘焱胡同也如期登上興櫃市場，計畫在2024年轉上櫃，吳念忠也加速醞釀另一個大夢：美國夢。這部分的關鍵推手，則是該公司的另一位重要股東——璞石資本合夥人暨開展餐飲集團執行長邱泰翰。

「胡同進軍美國市場，2年內可以發生！」坐在董俊毅身旁，邱泰翰用肯定語氣預告胡同赴美展店的時程；疫後，美國餐飲業掀起一陣大洗牌，若胡同能以品牌授權的方式，複製到海外，就有機會快速在主流市場站穩腳步。「美國市場這麼大，可以開幾家店真的算不出來。」

從一家台北東區街邊小店，到如今年營收上億元的餐飲集團，儘管胡同的美國夢仍在起步階段。但，可以確定的是，正是因為這些投資人的拉幫結派，才讓台灣的餐飲業者們，有了跨足海外的底氣。

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