先入伍免當1年兵？內政部：兵役就是按年次 台人不愛當兵「館長」分析1原因

【撰文・林依榕 整理】

2024年1月1日1起，民國94年（西元2005年）後出生的役男，義務役役期將恢復為1年，消息一出尚未服役的役男們反應兩極，不少94年次的役男認為乾脆現在提早入伍，就能只當4個月的兵、躲避1年役期。

對此，代理內政部長花敬群12月28日解釋「兵役就是按年次」，想要明（2023）年提早入伍規避是不可能，也不會讓94年次後役男申請。

台灣人真的這麼不想當兵嗎？網紅「館長」陳之漢先前曾激動表示「逃避兵役就是懦夫」，只是他也點出在台灣當兵有個最大問題。

總統蔡英文12月27日宣布，自2024年11月1日起，民國94年（西元2005年）後出生的役男，義務役役期將恢復為1年，有人認為，比起兵役役期長短，軍事訓練跟軍備才是更重要的事情，如果當兵能學到實用技能則有延長兵役的價值，否則「訓練課程沒改變，進去還不是浪費時間」、「掃地、拖地、洗窗戶、拔草，是要訓練什麼」。

由於現行兵役制度役期只有4個月，就有94年次的役男希望提早入伍，如此一來就不用等到2024年當1年的兵，代理內政部長花敬群受訪表示「兵役就是按年次」，94年次後的人就是得當1年兵，而為期1年的訓練將從2024年1月1日啟動，也就是說想要明（2023）年提早入伍規避是不可能，也不會讓94年次後役男申請入伍，「這是制度變革必要因應的機制」。

至於93年次以前的役男，花敬群解釋役期都會是4個月，不用趕著2024年以前入伍，就算是2024年後，這些人役期也還會是4個月。

無法提前入伍 靠專長、研發申請替代役也行不通了

不僅如此，隨著義務役延長1年，替代役役期也將回復為1年，並且增加打靶訓練及全民防衛動員課程，94年次後的役男不能再申請「研發替代役」，也就是說想靠專長、研發資格申請替代役將要走入歷史。

要申請替代役只剩家庭因素跟宗教因素，但相關資格審核也會趨嚴，例如取消家屬60歲以上、被列生活扶助戶者可申請替代役資格，而原先家屬患有身心障礙不分級也都能申請，改為須1人中度以上、2人以上輕度身心障礙或重大傷病者，才符合替代役申請資格。

英國王室、南韓藝人「越有名」越要當兵

兵役延長議題在社會輿論上激起不少浪花，網紅「館長」陳之漢2個月前的直播影片也被再次挖出來，當時他曾激動直指逃避兵役就是懦夫，「當兵是一種保家衛國，大家都輪得到的事情，如此一來，我們才有現在安定和平、民主自由的生活，有什麼好不當兵的？」

他感嘆，南韓到現在都還是當2年兵，尤其是藝人一定會當、「越有名越要當兵」，就連英國王室、以色列男女也都得當兵，反觀台灣年輕人就想避戰還罵當兵要幹嘛。

但館長也指出，在台灣當兵有個最大問題，就是缺乏「榮譽感」，長期以來政治人物、明星帶頭做最錯誤的示範，讓台灣人並不尊重軍人。

網紅「館長」陳之漢指出，現在軍人最大的問題就是缺乏「榮譽感」。圖擷自YouTube

有網友認同回應，「我是23歲的年輕人，也是位自願役軍人，今年滿4年，我續簽2年準備升士官，聽到館長講的我非常感動」、「我也是3年6個月當好當滿，是海陸加強步兵營，我很認同館長所說的，當兵是國人的義務，保家衛國是每個人的責任」。

「講得很好，除了榮譽感，為了自己國家想要的樣子而奮戰，才是真男人」、「我是一年兵！我傘兵我驕傲」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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