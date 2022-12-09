BBC百大女性唯一上榜台人！證嚴法師為何出家、創慈濟 從62年前一場悲劇說起

【撰文・翁申霖】

2022年12月6日，《英國廣播公司》（BBC）發布全球最具啟發性、影響力的「百大巾幗名單」（BBC 100 Women 2022），值得注意的是，台灣也有一人上榜，那就是慈濟創辦人—證嚴法師。這位被外界喻為是「亞洲德蕾莎修女」（the Mother Teresa of Asia；或稱東方德蕾莎），如何能一躍登上外媒版面，更是成為2022年唯一獲得《BBC》推薦的台灣人？

2022年是《BBC》第10次發布年度百大女力名單，而這次公布的名單涵蓋烏克蘭、俄羅斯、伊朗、緬甸、巴勒斯坦、敘利亞、阿富汗等政治、社會衝突強烈的國家地區；《BBC》表示，今年的名單別具意義，反映出女性在世界各地衝突情勢所扮演的角色。

上榜人物包括烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）、中國「Me Too運動」倡導者／女權主義者弦子（Zhou Xiaoxuan）、委內瑞拉田徑運動員Yulimar Rojas、美國公共政策專家和技術產業權益倡導者Ifeoma Ozoma、日本氣候議題倡議人士平田仁子（Kimiko Hirata）等。

其中，令人眼睛為之一亮的是，台灣也有人物名列榜上，而她正是創辦佛教慈濟基金會的證嚴法師。

《BBC》報導指出，佛教慈善家證嚴法師被視為對台灣當代佛教發展最具影響力的人物之一，除了是慈濟基金會的創始人，悲天憫人的她更被外界稱作「亞洲德蕾莎修女」（the Mother Teresa of Asia）。 圖擷自《BBC》

引述《BBC》完整介紹文： 證嚴法師，台灣 佛教慈善家 證嚴法師被視為是現代台灣佛教發展中最具影響力的人物之一。她是人道主義機構「慈濟基金會」的創辦人，外界稱其為「亞洲德蕾莎修女」（the Mother Teresa of Asia）。 證嚴法師於1966年創辦了「慈濟基金會」前身「慈濟功德會」，剛創辦初期僅約30名婦女存錢幫助有需要的家庭，時至今日，慈濟在全球已數百萬名追隨者，奔波世界各地提供國際救濟和醫療援助，並開辦學校和醫院。現今的證嚴法師已逾80歲高齡，但她的追隨者依然持續進行慈善工作；最近一樁善舉為，為飽受戰爭摧殘的烏克蘭伸出援手，提供難民財務和物質援助。

「養父猝逝」成證嚴生命轉捩點

俗名王錦雲的證嚴法師，出生在民風保守樸質的台中清水，年輕時的她孝順顧家，卻在59年前遭逢巨變，就此改變她的一生；1960年，王錦雲的父親(養父)在一場重病後的第2天便溘然長逝，深受打擊的她頓悟無常、質疑生命的意義，毅然決然棄俗出家，尋求問題的答案，這是旁人萬萬也沒想到的事。

1962年，她離家追求僧侶修行的生活，最終定居於花蓮，並自行落髮決心成為一名僧侶。

「為佛教、為眾生」，這是1963年證嚴法師受戒時，她的導師「印順法師」給的6個字，而她的法名「證嚴」也正是由印順所取。

「妳我因緣殊勝，既然出家了，你要時時刻刻為佛教，為眾生。」印順法師向證嚴這麼說。

證嚴在出家前曾立過誓，若有一天可以兼善天下，一定要為社會做一些有意義的事。她也曾許下宏願，只要社會一天不改善，她就永遠不休息。一心修己安人的證嚴，能共造慈濟世界，絕非平地起風。

根據《遠見雜誌》報導，中央研究院研究員盧蕙馨長期觀察，證嚴法師有一種天生的領袖魅力。她指出，證嚴有看透人的本領，說話總是能切中人心，彷彿可以讀出對方在想什麼，因此證嚴開示就特別有說服力。

證嚴法師在1966年，結合了30位家庭主婦，正式成立「慈濟功德會」，後續再逐漸演變為今日的「臺灣佛教慈濟基金會」；慈濟名稱源自於「慈悲為懷、濟世救人」，其成立初期，即開始從事社會救助事業，如今已名列當代臺灣佛教四大教團之一。

在這超過55年的時間，證嚴把慈濟從30個家庭主婦，一路擴充為全國最大的民間社團，而她獨樹一格的經營管理妙法也可從財報中一瞥端倪，根據慈濟基金會2021年報財報，其資產已高達新台幣1285億，足見證嚴不僅有天生的領導能力，更是具備過人的商業頭腦，因為她，也才造就出今天的慈濟。 今周刊/提供

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

橫跨29年悲與喜！當年「杜哈慘劇」日本丟世足門票…森保一重征傷心地：「藍武士」已看到不一樣風景

別踏入預售屋陷阱！建商想省「1費用」要求提前交屋…買家能拒絕？專家：做這件事保障權益

微軟、Google也瘋跟投！他掌舵的基金年均報酬達25%，台裔矽谷投資大師分享必勝三原則

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】