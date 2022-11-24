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印尼成鴻海下個電動車主場 劉揚偉看中它哪點？謝金河：未來這些國家將是「新南向焦點！」

聯合新聞網／ 今周刊
印尼有可能成為成鴻海下個電動車主場。圖為鴻海電動車Model E內裝。圖／聯合報系資料照片
印尼有可能成為成鴻海下個電動車主場。圖為鴻海電動車Model E內裝。圖／聯合報系資料照片

【撰文・謝金河】

2022年經過俄羅斯入侵烏克蘭，通膨加劇，美國FED暴力升息，全球股、債、滙市都仆倒。現在又進入歲末年終，盤點一下全球金融市場，今年股市逆勢上漲的，除了中南美洲的阿根廷，巴西外，亞洲漲幅居冠的是印尼，今年上漲7.27%，印度5.3%居次，然後是新加坡上漲4.45%，泰國及日本小跌。

從股市的表現，也讓全世界注意到印尼正悄悄崛起。1997年亞洲金融風暴，印尼盾從2426跌到16950兌一美元，印尼幾乎是亞洲最慘烈的國家。印尼總統佐科威（Joko Widodo）從2014年上任迄今滿8年，為印尼帶來一番新氣象。

這次G20在印尼召開，很多國際媒體到印尼採訪，開始關注印尼經濟的新變化，CNN及經濟學人都稱印尼是金磚第五國，外資也開始注意到這個人口2.7億，只比美國少一點的亞洲新興經濟體。其實，台商這些年已展開布局，像宏全獲利大放異采，原來是印尼廠發揮效益，台灣很多上市公司開始出現印尼收益。這次G20，鴻海把電動巴士開進會場，劉揚偉也會見佐科威，準備把印尼當成電動車的主場。

今年東協各國經濟增長都十分顯著，供應鏈移轉是一個大題目，東協十國的6億人口，加上印度的14億，這個20億人口的大市場，未來會是兵家必爭的新焦點，除了印度、印尼、泰國及馬來西亞也會成為新戰場，台灣股市也會反應這個題材，新南方概念會逐漸成為資本市場的顯學！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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