特斯拉6度降價、通用踢走蘋果原因⋯電動車真金是2.6兆車用軟體財

【文●曹博凱】

對開車族來說，上車接上手機、連接蘋果的CarPlay或Google的Android Auto是再自然不過的事情，一眨眼的功夫就可以把手機的通訊、導航、音樂等功能跟汽車同步。

通用強推自家軟體

將拒載蘋果和安卓系統

但美國市占率最大的車商通用汽車（General Motors），4月初做了個跌破市場眼鏡的決定，宣布未來電動車型不再搭載CarPlay和Android Auto，而是由自家車載系統Ultifi獨占。

以市占較高的CarPlay為例，目前美國98％的新車都有安裝，為何通用要賭上跟廣大蘋果用戶作對的風險，也要強推自家產品？

通用看上的，是潛力驚人的車用軟體市場，拿下平台才能搶占先機，將軟體打造成新的營收引擎。

根據諮詢公司麥肯錫預估，車用軟體市場在2030年將達到840億美元（約合新台幣2兆6千億元），而軟體占一輛車的價值，也將從現今約10％，提升到30％。

蘋果早早就嗅到這塊商機，所以去年在開發者大會（WWDC）上宣布CarPlay將全面升級，從單純把手機延伸到車上，進化成跟車輛硬體全面結合的車載系統，舉凡冷氣、座椅，甚至儀表板，都可以透過CarPlay自己設定，並監測車輛狀況。奧迪、福特、本田、賓士、保時捷、日產等10幾家車商都列在首波搭載名單上。

這是蘋果進軍車市關鍵的一步，若能拿下車載系統的市占率，後續使用者自然會從蘋果的平台下載相關車用應用程式（App）。車廠的策略則是自己專心做車，把軟體交給像蘋果這樣的科技公司，也可藉此主打無縫接軌吸引消費者、鞏固市占率。

但車載系統決定用戶使用哪家的車用軟體，若一間車廠放棄開發自家的系統，或是被第三方取代，等於要把軟體這塊大餅拱手讓人。

特斯拉就是反對陣營的代表，始終未開放CarPlay、Android Auto引入自己的系統。

通用如今選擇跟上特斯拉的腳步，肥水不落外人田。為此，通用積極提升軟體實力，不僅自家的自駕系統Super Cruise已達免持方向盤、自動換道的程度，也廣邀軟體開發者使用自家平台開發App。現在除了基本的車載娛樂、廣播、新聞，還有進階車輛狀態追蹤、車隊管理、路程規畫等功能一應俱全，已逐漸形成自己的生態系。

「這些功能無法透過CarPlay和Android Auto提供，必須由我們來創造、由我們來說服消費者這樣更好，」通用財務長雅各森（Paul Jacobson）對《華爾街日報》說。

2021年時，約有420萬、占總數四分之一的通用車主願意為車用App訂閱服務掏錢，為通用帶來20億美元營收。

全球大廠降價不手軟

賣軟體、服務才是利潤來源

通用並非唯一參戰方，賓士、福斯等大廠也正在打造自家車載系統。車商紛紛加入軟體之戰的另一原因，是因為在電動車商群雄並起的時代，價格戰已經悄悄開打，要維持利潤未來只能靠軟體。

以特斯拉為例，今年已經6度調降美國電動車售價，累計降幅最高達25％，第1季財報也不好看，獲利年減24％，但執行長馬斯克卻不以為意，表示「獲利下滑也要繼續降價追求銷量」。

價格戰打得兇，但特斯拉的全自駕（FSD）服務可沒調降，於去年更是二度漲價，買斷價格從年初的1萬美元漲到1萬5千美元，這幾乎是Model Y三分之一的價格。馬斯克在近期的一場會議上說今年有望達到真正的全自駕，而那才是創造利潤的來源，「技術上來說，我們是現在唯一可以近乎零利潤的銷售車輛，但在未來透過自駕創造可觀收益的車商。」

摩根士丹利於2021年預估，若特斯拉的總銷量在10年內能按預期從150萬輛（編按：目前約190萬）增加到3千5百萬到4千萬輛，屆時特斯拉的軟體收入將超過硬體。

這也是通用的算盤，該公司目前正計畫打造「Netflix等級」的訂閱帝國來增加營收。通用估計，2030年時每年可從訂閱服務創造200億到250億美元的營收，約是現在的10倍。另一方面，去年6月通用最暢銷的平價電動車款雪佛蘭Bolt也降價了6千美元，以維持市場競爭力。

現代汽車也表示，未來約有30％利潤會來自軟體服務，而旗下的電動車款Kona才在去年底調降9％。這種車輛降價改推軟體的模式，正在各大車商間上演。

今天的車用軟體之戰，就像是當年的iPhone一樣，蘋果堅持自己開發iOS，如今靠著獨占平台，截至2022年的10年內，手機銷售額雖然只成長1倍多，但軟體營收卻成長將近4倍、訂閱數成長29倍。雖然iPhone打造獨占平台的經驗，很難再有手機商能夠複製，但在電動車這個新戰場，也許值得車商賭上一把。

※更多精彩文章，詳見《商業周刊》1850期。

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