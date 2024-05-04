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移民成美大選惡意假消息目標：外國人是為投拜登湧入

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
社群媒體現在充斥指控，稱外國人入境美國是為了讓選情有利現任總統拜登（Joe Biden）。（美聯社）
社群媒體現在充斥指控，稱外國人入境美國是為了讓選情有利現任總統拜登（Joe Biden）。（美聯社）

美國共和黨政治人物熱議南方邊界非法移民問題，然而有些人採取進一步行動，宣傳關於總統大選非公民投票的惡意假消息。

由於美國搖擺州的幾千票就可能決定總統大選結果，社群媒體現在充斥指控，稱外國人入境美國是為了讓選情有利現任總統拜登（Joe Biden）。

法新社曾大肆報導以駁斥前述主張，說明非美國公民「不能在聯邦選舉投票」，且雙重驗證等安全措施能防止他們登記投票。

然而，美國前總統暨共和黨總統參選人川普（Donald Trump）近日在其社群媒體「真實社群」（Truth Social）平台分享影片，稱民主黨人鼓勵移民赴美，好讓選戰傾向拜登。

擁有社群媒體X平台的美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）也在X上擴散這支短片，觀看次數高達9000多萬。

美國聯邦選舉約有1億6100萬美國人登記投票，儘管非公民人士參與聯邦選舉已屬違法，川普及美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）近日提議再立法防止非公民投票。

專家表示，關於移民投票的假消息盛行，部分原因在於近年越過美墨邊界的移民人數激增。

美國喬治華盛頓大學媒體及公共事務副教授波特（Ethan Porter）指出，一些政治人物或許認為，自己能利用民眾對非法移民的「焦慮與恐懼」來動員支持者。

此外，分析家指出，關於非公民投票的論述也能為未來提出「選舉舞弊」的指控鋪路。

波特說道：「若非我方在非法投票影響下依然勝選，就是我方因非法投票而敗選。」

然而，這也可能為共和黨人帶來意料之外的後果。

美國華盛頓大學知情公眾中心（Center for anInformed Public）博士後學者巴雅爾（Mert Bayar）指出：「選舉舞弊謠言及陰謀論，實際上恐對相信的人造成反動員效應，因為他們不信任這個體制，因此也不願參與。」

多名專家告訴法新社，選民詐欺這類惡意假消息帶來的真正威脅，在於導致民眾對美國選舉制度的信心崩跌。

川普 投票 拜登 社群媒體 移民 美國公民

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