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美眾院通過新法案 放寬反猶定義

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國眾議院一日表決通過了跨黨派支持的「反猶主義意識法」，將要求美國教育部制定更廣泛的反猶定義來執行聯邦反歧視法，支持者認為該法將有助對抗大學校園的反猶主義，反對者則擔心會威脅言論自由。

「反猶主義意識法」規定美國教育部在執行聯邦反歧視法時，採用國際猶太大屠殺紀念聯盟（ＩＨＲＡ）推出的反猶定義。ＩＨＲＡ在網站指出，「反猶主義是一種對猶太人的特定看法，可能會以帶有仇恨的方式宣洩在猶太人身上，包括針對猶太人個人、財產、社群和宗教機構施以反猶太言詞和行為」。然而，定義中所舉的範例將批評以色列政府也列為反猶，引發爭議。

眾院表決結果為三百廿票贊成、九十一票反對，七十名民主黨眾議員與廿一名共和黨眾議員投下反對。提案的共和黨籍聯邦眾議員羅勒表示，「我們打擊自己國內的反猶仇恨至關重要，我感謝跨黨派支持反猶主義意識法，並感謝廣泛的猶太組織支持，他們正挺身而出，支持這項立法，並表示我們受夠了」。

反對者主張，反猶主義意識法的定義過度廣泛，可能會導致言論審查問題。本身就是猶太人的民主黨眾議員潔卡珀絲就投下了反對票。她認為，反猶太復國主義並非「本質上」的反猶主義，眾院通過的這項措施將「扼殺」言論自由權利。

「反猶主義意識法」接下來將送交參議院審議，前景不明。美國公民自由聯盟（ＡＣＬＵ）事前致函眾議員，表明反對此法案，稱「聯邦法律已禁止聯邦資助實體的反猶歧視和騷擾」，不需要再立新法防範反猶歧視；相對的，該法可能將批評以色列政府等同反猶主義，傷害大學校園言論自由。

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