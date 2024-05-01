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美布朗大學向示威學生讓步 將考慮從以色列撤資

中央社／ 羅德島州首府普羅維登斯30日綜合外電報導
美國布朗大學（Brown University）今天與抗議加薩戰爭的學生達成協議，學生將清除校內營地，校方則將考慮從以色列撤資。圖為挺巴示威者，4月29日聚集布朗大學的抗議營地。圖╱法新社
美國布朗大學（Brown University）今天與抗議加薩戰爭的學生達成協議，學生將清除校內營地，校方則將考慮從以色列撤資。圖為挺巴示威者，4月29日聚集布朗大學的抗議營地。圖╱法新社

美國布朗大學（Brown University）今天與抗議加薩戰爭的學生達成協議，學生將清除校內營地，校方則將考慮從以色列撤資。

法新社報導，美國各地大學生近期相繼在校內紮營示威，引發輿論分歧，還有數百人被逮捕，布朗大學與學生的協議是第一次有美國菁英大學做出重大讓步。

布朗大學校長派克森（Christina Paxson）說，學生已同意在當地時間今天下午5時之前結束抗議並清理營地，「且直到本學年結束為止都不採取會違反布朗大學行為準則的進一步行動」。

作為交換，5名學生將受邀於5月與布朗大學管理機構5名成員會面，闡述他們希望校方從「助長加薩種族滅絕並從中獲利的企業」撤回資金的論點。

示威學生聽到這個消息後高興得跳起來喊口號，然後開始拆除帳篷。

校園示威活動為全美大學校方帶來巨大挑戰，因為各校試圖在言論自由的承諾與集會變成反猶主義和仇恨言論的指責之間求取平衡。

派克森在聲明中說：「中東地區遭受的破壞和傷亡促使許多人呼籲做出有意義的改變，同時也提出如何以最佳方式實現此一目標的實際問題。」

但她也說：「最近出現的煽動性言論繼續惡化，以及全國各地校園緊張加劇，讓我十分憂心。」

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