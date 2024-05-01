美眾議院共和黨議長面臨罷黜威脅 民主黨決議反制
美國眾議院議長強生幾度與民主黨合作通過法案，包括近期支援烏克蘭、以色列、台灣與亞太地區的補充撥款案，引發共和黨極右派同僚不滿，已備好罷黜案。民主黨今天說，將會反制，讓罷黜案無法表決。
共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在3月提出罷黜強生（Mike Johnson）的動議，獲得另外2名共和黨眾議員連署。葛林尚未要求就該動議表決。
眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）等3人今天在黨團會議後透過聲明指出，如果葛林啟動罷黜案，民主黨將會提出動議，要求擱置、不處理罷黜案，讓罷黜案無法在全院表決，「（罷黜案）不會成功」。
華盛頓郵報（Washington Post）報導，民主黨反制罷黜案的策略如果成功，等於幫助強生保住議長一職，不過，民主黨堅稱此舉只是「擱置」罷黜案，避免眾議院因必須改選議長而陷入混亂，可專注於立法工作，不是解救強生。
華盛頓郵報指出，如果民主黨的反制失敗，情況會變得比較不可預測。罷黜案啟動後，議長須在48小時內將其交付表決，民主黨可能開放其眾議員自行決定是否支持強生。
葛林今天說，強生一定與民主黨達成「骯髒的暗室交易」，才獲得民主黨支持。她表示，將與連署罷黜案的馬西（Thomas Massie）在1日召開記者會，說明後續計劃。
強生反駁葛林的指控，強調他「從來沒有尋求任何人的幫助」。他根本不關注葛林對他提出的罷黜案，也重申他「每天做我認為正確的事」，其他就順其自然。
國會山莊報（The Hill）報導，少數黨出手幫助多數黨議長保住席位前所未見，這也凸顯僅佔眾議院些微多數的共和黨陷入嚴重的內部分歧，難以主導法案。
綜合美媒報導，民主黨對是否支持強生續任有不同意見，畢竟強生很多理念與民主黨不合，此外，強生在前總統川普（Doland Ttrump）2020年連任失敗後也質疑選舉結果。但也有人認為，支持強生，讓眾議院能維持正常運作，對民主黨有加分作用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言