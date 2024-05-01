快訊

調查北士科、京華城案議會9人小組名單出爐 藍綠提案要約談柯文哲

線狀對流發展中！閃電訊號每分鐘600次 午後南部注意強降雨、雷擊

NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

時代雜誌專訪：川普勾勒第2任期願景 追求威權治國

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國前總統川普。(路透)
美國前總統川普。(路透)

「時代雜誌」刊登川普的專訪內容，這位前美國總統為其第2任期勾勒威權主義的願景，從可能下令美軍大規模驅逐移民、設置拘留營，到監控懷孕以執行墮胎禁令等都有。

根據法新社，今年11月總統大選將與民主黨籍現任總統拜登對決的共和黨候選人川普也警告，他若能重返白宮，將對「內部敵人」進行鎮壓，但若未能勝選，也不排除發生政治暴力的可能性。

77歲的川普今天在紐約法院接受艷星封口費案的審訊。「時代雜誌」（Time）今年4月初在川普的佛州宅邸進行專訪和後續電訪，川普在訪談中提供政策上超乎尋常的詳細看法，通常他在造勢大會上只會粗略描述。

當川普被問到，他是否願意暫停部分美國憲法來對付對手時，川普回答：「對我國而言，在許多情況下，我認為內部敵人要比中國、俄羅斯和其他國家等外部敵人危險得多。」

人數創紀錄的非法移民由美墨邊境湧入，移民可能是2024年大選的決定性議題。川普表示，他「別無選擇」，只能進行大規模驅逐。

他說，這主要會涉及美國國民兵，「但如果我認為情況失控，我會動用軍隊」。

「時代雜誌」訪問時指出美國法律禁止在美國領土上動用軍隊對付平民時，川普回答：「這些人不是平民，這些人在我國境內沒有合法身分，這是入侵。」

他表示，在設置移民拘留營方面，他「不排除任何狀況」，但相信不需要拘留營，因為他的驅逐計畫將會成功。

美國的亞洲盟友，就跟歐洲盟友一樣，在川普的領導下可能會孤軍奮戰。台灣外交部長近期曾表示，國際社會持續向烏克蘭提供援助，對於嚇阻中國入侵台灣至關重要。川普表示，中共領導人「必須明白，這樣的事情來之不易」，但他拒絕透露是否會保衛台灣。

提到另一個熱門選舉話題墮胎時，川普重申立場，墮胎權應交由美國各州自行決定。

當被問到各州是否應該監控女性懷孕情況，以查明她們是否罔顧禁令墮胎時，川普回說：「我認為他們可能會這麼做。」他不會承諾否決任何在全美實施墮胎禁令的嘗試。

同時，川普也不排除如果他11月敗選，恐有發生動亂的可能性。川普支持者為了推翻2020年總統大選川普輸給拜登的選舉結果，曾於2021年1月6日攻擊美國國會大廈。

川普表示：「我認為我們將獲得重大勝利，我不認為會有暴力情形出現。」但稱「如果我們沒有勝選，你知道，那就要看情況了」。

這位共和黨籍前總統因美國國會大廈動亂而遭彈劾，他不排除勝選後將起訴拜登的可能性。

川普指出：「我確信拜登將為他所有犯罪行為遭到起訴，因為他犯下許多罪。」但未具體說明是那些犯罪行為。

墮胎 川普 移民 美國大選

延伸閱讀

第2任預告！川普威脅司法追殺拜登 要赦免「這些人」和開除不乖檢察官

川普違反禁言令被罰款9000美元 再犯恐坐牢

多家新民調出爐 拜登落後擴大 還成為「最不受歡迎總統」

還沒勝選…川普經濟策士已內鬨 各派系亂放話、高層頭痛

相關新聞

哥大半數示威群眾不是校內師生！紐約警局派數百人進入校園

美國哥倫比亞大學挺巴示威活動愈演愈烈，稍早有學生攻占校舍「漢彌爾頓大樓」，校方揚言將開除學籍處分，但似乎不見效果，抗議群...

百名警力進校園抓學生！紐約哥大抗議延燒

美國大學聲援巴勒斯坦的示威仍在延燒，紐約哥倫比亞大學在4月29日校方與學生團體的協商談判未果，校方為迫使學生撤離，表示抗議學生可能會面臨停學處分；在繼4月18日警方進入校園拘捕學生之後，學校的處置態度又引發校園師生的爭議。與此同時，學生除了在廣場、空地搭帳篷之外，也有人佔領了哥大具有歷史象徵性的漢彌爾頓大樓，不過在4月30日晚間，紐約警察派遣數百人進入校園，並且進入漢彌爾頓大樓拘捕多名學生。

毒品政策歷史性改變！美擬將大麻改列低風險藥物

美國政府自1970年將大麻列為「一級毒品」，現在有望放寬限制。美媒報導，美國緝毒局將採取行動，把大麻歸類為低風險藥物，但...

哥大逾50名示威者被捕！發言人：攻占校舍行為由校外人士發起

美國哥倫比亞大學稍早有多名示威者攻占校舍「漢彌爾頓大樓」，甚至在樓外組成人牆，並在頂樓展示巴勒斯坦國旗等，最新消息指，紐...

第2任預告！川普威脅司法追殺拜登 要赦免「這些人」和開除不乖檢察官

英國衛報報導，美國前總統川普近日接受《時代》雜誌訪問警告拜登，除非最高法院裁定他享有刑事豁免權，否則回鍋白宮將起訴拜登全...

美布朗大學向示威學生讓步 將考慮從以色列撤資

美國布朗大學（Brown University）今天與抗議加薩戰爭的學生達成協議，學生將清除校內營地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。