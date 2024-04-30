美國會威脅國際刑事法院！若對以國高層發逮捕令將採取報復

美國數位媒體AXIOS報導，以色列憂心國際刑事法院（ICC）準備對總理內唐亞胡等政府高層發出逮捕令，對此美國跨黨派議員威脅ICC一旦有所動作，華府將採取報復舉措，眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）透露正在研擬對ICC官員的制裁。

ICC正在調查針對以軍和巴勒斯坦民兵組織自2014年起的戰爭罪指控，不排除對內唐亞胡等高層和哈瑪斯首腦發出逮捕令。

對此，美國眾議院議長強生29日發表聲明，稱ICC逮捕令「有失體面」且「不受法律約束」，「假如拜登政府毫無疑慮接受，ICC恐怕捏造和行使前所未見的權力，針對美國政治領袖、外交官和軍事人員發出逮捕令」，並呼籲華府立即要求ICC不要插手。

白宮拒絕評論日前拜內通話內容，僅稱「在此情況下ICC沒有管轄權，美方也不支持其調查」。

眾院外交委員會主席麥考爾透露，國會正在研議針對ICC官員的制裁，並補充「希望不會走到這一步」。

至於素來對以哈戰爭多有批評的民主黨人，部分議員也認為現在發出逮捕為時過早。