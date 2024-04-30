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美國夏洛特發生警匪槍戰 3執法人員殉職4警傷

中央社／ 夏洛特29日綜合外電報導

美國警方今天指出，北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）3名執法人員在逮捕重罪犯時喪生，另有4名員警受傷，警方後來擊斃1名嫌犯並逮捕另外兩人。

路透社報導，夏洛特-麥克倫堡警察局（Charlotte-Mecklenburg Police Department）局長詹寧斯（JohnnyJennings）指出，3名殉職的執法人員是美國司法部法警局專案小組（U.S. Marshall's Task Force）成員。這個專案小組由多個機構成員組成。

詹寧斯說，遇害的3名執法人員當時準備對1名被定罪的持槍重罪犯執行逮捕令。執法人員抵達嫌犯所在的民宅時，這名嫌犯開槍攻擊。執法人員立即開火反擊，嫌犯最後在前院被擊斃。

接著有人從屋內朝執法人員開槍，經過一陣緊張對峙，特種武器和戰術部隊（SWAT）小組進入屋內，逮捕屋內2人。詹寧斯說，這2人至少其中1人曾向執法人員開槍。

詹寧斯表示，除有3名執法人員殉職外，還有4名夏洛特-麥克倫堡警察局人員在現場中彈受傷，1人傷勢危急，其他3人傷勢穩定。

法人 美國

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