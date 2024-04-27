川普絕對豁免權？美大法官有歧見

美國聯邦最高法院廿五日聽取針對前總統川普在他被控密謀推翻二○二○年總統大選結果案，可否豁免起訴的言詞辯論。多數大法官似乎並不接受「總統享絕對豁免權」的主張，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導甚至直指聯邦最高法院似準備駁回川普主張。但大法官對於司法部特別檢察官指控川普推翻大選結果，也持保留態度。

美國前總統川普（中）廿五日因刑事訴訟在紐約出庭。美國聯邦最高法院同日聽取針對他可否豁免起訴的言詞辯論。法院外則有人戴袋鼠面具上演行動劇。（法新社） 保守派大法官主張，總統需某種程度的免責權，否則卸任總統可能面臨不當刑事起訴；自由派大法官則擔心將產生「無法無天的國王」。尚不清楚本案何時裁決，但審判若拖至十一月大選後才舉行，川普將從中獲益。

這是最高法院首度審議川普刑事控案，在逾兩個半小時言詞辯論中，包括首席大法官羅伯茲在內的五位大法官，似不接受總統享有絕對豁免權主張。但他們也建議，在特檢史密斯指控川普密謀推翻二○二○年大選結果訴訟案開審前，川普豁免權案必須先發回下級法院裁決，才能開審。

羅伯茲說，他對聯邦上訴法院做出不利川普的推理感到不滿。

美聯社報導說，聯邦最高法院做出裁決的時機，可能與其結果一樣重要。幾乎篤定是今年共和黨籍總統候選人的川普，力圖將該審判延至選後。大法官愈晚做出決定，他拖延成功的可能性就愈大。由於九位大法官對本案積極提問，許多人士目前認為，該院不會速審速結。

川普在總統任內任命三位保守派大法官，其中兩位：戈蘇奇和卡瓦諾廿五日均表示，前總統在本案可能享有一定豁免權，下級法院須釐清這是否適用川普。而此舉可能進一步推遲審判。

但川普任命的另一位保守派法官巴瑞特，似不太接受川普律師索爾提出的論點。川普律師辯稱，前總統有權對其官方行為享有絕對豁免權；否則出於政治動機對前總統的起訴將淪為常態；總統若擔心刑事指控，將無法發揮其三軍統帥職能。

立場同為保守派的大法官阿利托更認為，如果禁止卸任總統享有豁免權，則和平轉移政權恐將生變。因敗選而即將下台的總統若擔憂日後將遭其政敵起訴，「當然不甘心和平交出政權」。

特檢史密斯團隊則說，美國憲法起草者從未打算讓總統凌駕在法律上；更何況川普被控的行為，包括參與招募「搖擺州」假選舉人的陰謀計畫等，絕非總統的官方職責。該團隊要求迅速解決此案，而聯邦最高法院通常在六月底發布最後裁決。

自由派大法官傑克森則警告，若不必擔心被刑事起訴，還有什麼能阻止總統為所欲為？

川普是美國首位被控犯下刑事罪行的前總統。他目前面臨四宗刑事控案。ＣＮＮ廿五日公布委託獨立機構ＳＳＲＳ所做民調，顯示僅一成三受訪者覺得川普身為刑事被告，有獲得跟其他刑事被告相同的對待，沒有差別待遇；三成四認為其待遇更好；另外三成四認為更嚴苛，反映出美國選民對此看法分歧。