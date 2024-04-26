美大學挺巴示威擴大 強生被噓爆

美國大學生示威聲援巴勒斯坦、要求加薩停戰風潮繼續蔓延，警方在南加大、奧斯丁德州大學等校逮捕數百名學生，援助以色列、烏克蘭和台灣法案重要推手共和黨籍眾議院議長強生，廿四日偕同黨籍議員前往率先爆發挺巴示威的紐約哥倫比亞大學，要求校長下台並出動國民兵清場，被學生等圍觀群眾噓爆。

強生等共和黨人士廿四日在哥大召開記者會，指稱這些示威出現反猶言行，向哥大校長夏費克喊話說，「我們絕不能坐視這種仇恨和反猶主義在校園盛行，犯下暴力行為的人應該被捕。若校長無法立即恢復秩序，本人在此要求她下台」。強生並說，他打算打電話給拜登總統，要求他有所行動，若騷動未獲控制，州長應出動國民兵。

強生發言時，現場群眾向強生高喊「你爛透了」，強生則回以「享受你們的言論自由吧」。

強生此行獲黨內若干政敵稱讚，德州共和黨籍眾議員羅伊就在社群媒體Ｘ寫道，他雖強烈反對美國花錢援外，但「我為強生去哥大喝采」。

除了哥大，已知有奧斯丁德州大學、南加大、耶魯、麻省理工、柏克萊加大、密西根大學、布朗大學及洪堡加州州立理工大學、波士頓的愛默生學院等校學生，在校園發起挺巴勒斯坦人示威。

德州廿四日派鎮暴警察和州警到奧斯丁德州大學，因應校內數百名學生發動的「反占領」抗議活動。ＢＢＣ報導，在共和黨籍州長艾波特及該校人員要求下，至少卅四人被捕。

洛杉磯的南加大有九十三名示威者因入侵罪名被捕，愛默生學院也有上百示威者被捕。

白宮發言人尚皮耶廿四日則對此表明，總統拜登認為，學生能在校園暢所欲言又不帶偏見很重要。美國政府相信民眾能和平各抒己見，但若涉及煽動仇恨或暴力言論，政府必須加以遏止。