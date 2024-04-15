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全美12大媒體罕見發布聯合聲明 促拜登川普上電視辯論

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國12家主流媒體14日罕見發布聯合聲明，要求前、現任總統川普（左）和拜登（右）遵循傳統，在今年11月的大選前，進行電視辯論。圖為拜登和川普在2020年進行政見辯論。美聯社
美國12家主流媒體14日罕見發布聯合聲明，要求前、現任總統川普（左）和拜登（右）遵循傳統，在今年11月的大選前，進行電視辯論。圖為拜登和川普在2020年進行政見辯論。美聯社

路透報導，美國12家主流媒體14日罕見發布聯合聲明，要求前任和現任總統川普拜登遵循傳統，在大選前進行電視辯論。

聯合聲明指出，總統辯論會是美國民主史上行之有年的傳統，最早可追溯到1976年，「對過去50年來的每一場總統大選而言至關重要」。

總統參選人政見辯論會素來由不隸屬任何政黨的美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）負責舉辦。

聲明提到，雖然現在對任何候選人發出邀約為時過早，但對於預計符合資格的候選人來說，「公開表達支持並打算參加辯論為時不早」。

本次共9家電視媒體加入聯合聲明，分別為美國廣播公司新聞（ABC News）、哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）及NBC環球新聞集團（NBCUniversal News Group），還有福斯新聞（Fox）、美國有線電視新聞網（CNN）、有線衛星公共事務廣播電視網（C-SPAN）、美國公共電視新聞網（PBS）「新聞時刻」（NewsHour）、Nextstar媒體集團旗下的NewsNation和西班牙語的環球電視台（Univision）。

其他媒體還有美聯社（AP）、全國公共廣播電台（NPR）和甘尼特報團（Gannett）的全國性報紙「今日美國報」（USA Today）。

篤定代表共和黨再度角逐白宮大位的川普，先前在黨內初選拒絕和其他對手辯論，不過近幾周頻頻向拜登下戰帖，要求「現在、立刻、馬上單挑辯論」。

川普競選團隊兩名資深顧問11日才致函總統辯論委員會，要求加快辯論時程。

至於拜登陣營，至今拒絕承諾參加原訂今年九、十月舉行的三場辯論，他的競選團隊擔心，川普上台後不會按照規定，認為拜登最好不要和川普同台，以免被蹭流量。

拜登和川普曾在2020年大選期間2次進行電視辯論。

川普 拜登 美國

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