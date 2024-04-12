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319家列黑名單！拜登制裁陸企數量 已超越川普

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統拜登上任以來，納入出口黑名單的中國大陸企業和個人數量，已超越前總統川普，也居所有美國政府之冠。美聯社
美國總統拜登上任以來，納入出口黑名單的中國大陸企業和個人數量，已超越前總統川普，也居所有美國政府之冠。美聯社

彭博資訊報導，隨著美中緊張升高，美國總統拜登上任以來，納入出口黑名單的中國大陸企業和個人數量，已超越前總統川普，也居所有美國政府之冠。

美國商務部11日把六家陸企加入實體清單，使拜登政府任內新納入的陸企數量增加到319家，超越川普任內的306家，顯示美國政府益加以經濟工具達成外交目標。拜登政府已以國安疑慮、北京對台日益強硬為由，試圖圍堵中國大陸取得先進晶片與科技之路。

拜登上任後，既維持川普實施的懲罰性關稅措施，又增添出口管制措施，尤其封殺中國大陸取得人工智慧（AI）等多數先進應用技術的管道，今年2月把八家陸企加入實體清單後，已默默超越川普締造的紀錄。

中國大陸則認為美國這項政策是要封堵其發展，11日也制裁兩家美國企業，宣布凍結這些國防承包商在中國大陸的所有資產，並拒發簽證給這些企業的主管。

美國經濟研究聯合會（Conference Board）中國中心主管孟徒法－赫陸（Alfredo Montufar-Helu）指出，對中國大陸強硬，包括限制其取得技術之路，已是兩黨共識，隨著11月總統大選逼近，兩黨都有誘因在競選活動中展現不會向中國大陸低頭。他說，美國將採取所有必要舉動，維持科技競爭優勢，特別是被認為能軍民兩用的技術。

拜登 美國

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