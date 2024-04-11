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川普集團大帳房懷索柏格坦承偽證罪 遭判刑5個月

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
美國前總統川普家族企業「川普集團」長期任用的財務長懷索柏格（圖中）曾在川普財務問題上向檢調人員撒謊，上月他坦承做偽證後，今天遭判處5個月徒刑。 歐新社
美國前總統川普家族企業「川普集團」長期任用的財務長懷索柏格（圖中）曾在川普財務問題上向檢調人員撒謊，上月他坦承做偽證後，今天遭判處5個月徒刑。 歐新社

美國前總統川普家族企業「川普集團」（The Trump Organization）長期任用的財務長懷索柏格曾在川普財務問題上向檢調人員撒謊，上月他坦承做偽證後，今天遭判處5個月徒刑。

路透社報導，皮特森（Laurie Peterson）法官今天在曼哈頓刑事法院做出判決後，法警把戴著手銬的懷索柏格（Allen Weisselberg）帶出法庭。

這是長年對川普忠心耿耿的懷索柏格第2次入獄。現年76歲的他先前坦承參與川普集團15年的稅務詐欺計畫， 2023年在紐約里克斯島（Rikers Island）坐了約3個月的牢。

懷索柏格今天遭判刑的偽證罪源於紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）對川普、懷索柏格以及川普家族房地產公司其他高層提出的民事詐欺案件，詹樂霞指控他們操縱房產價值，以欺騙貸方和保險公司。

去年10月10日，懷索柏格在庭審中作證，自稱並未參與川普錯誤估價曼哈頓房產一事，但對懷索柏格提出指控的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室表示，懷索柏格的電郵顯示他實際上密切關注該處房產。

懷索柏格也承認，之前他2度向詹樂霞辦公室作證時，曾針對自己在川普財務報表上扮演的角色撒謊。

川普 房產 財務

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