美媒曝改帳戶設定竊大谷逾1.4億 水原擬認罪協商

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平前御用翻譯水原一平涉嫌竊取大谷存款償還賭債，美媒今天報導，檢調懷疑他藉由更改大谷銀行帳戶設定竊錢，水原正進行認罪協商。

大谷翔平的律師團隊上個月聲稱水原一平從大谷銀行帳戶中竊取巨款來向非法博彩公司償還賭債後，道奇球團火速宣布解僱水原。

「紐約時報」引述3名知情人士說法報導，檢方可能已掌握證據，顯示水原竊取金額超過先前傳出的450萬美元（約新台幣1.4億元），並懷疑他能夠藉由更改大谷銀行帳戶設定來五鬼搬運。

據紐時報導，據說大谷曾接受聯邦檢調人員訊問，這是約3週前展開的法律調查工作一環。大谷上個月26日對此事打破沉默，堅稱他「從未就棒球或任何其他運動簽賭」。

大谷的團隊據報迅速要求對這起事件進行法律調查，大聯盟也在水原遭開除的兩天後自行展開調查。

紐時報導並未透露正在討論中的具體指控內容為何。

水原的律師傅利曼（Michael Freedman）和美國加州中區聯邦檢察官辦公室今天都未回覆路透社詢問。

雅虎運動（Yahoo Sports）報導，由於大谷翔平的團隊對這起竊盜案的說法曾二度改口，水原認罪可能有助釐清這起案子令人困惑的時間軸。

時間對水原來說顯然也相當重要；據說迅速認罪可能會促使聯邦檢察官和法官對水原祭出較為溫和的懲罰。