川普募款會許願這兩國人快移民美國 嗆現在的都「出身監獄和看守所」

紐約時報報導，篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在一場耗資數百萬美元的募款餐會上再度拿移民問題作文章，先是口出狂言說美國移民都「監獄和看守所出來的」，並且說希望有更多來自「像丹麥」這種「好國家」的移民。

避險基金億萬富豪保爾森（John Paulson）日前斥資數百萬美元在佛州為川普舉募款餐會，就共和黨全國委員會表示，在場數十名富商大氣開支票，總計募得超過5,000萬美元，是川普競選活動開跑以來單場募得最大筆資金。

一名與會者透露，川普致詞到一半開始大肆批評移民，「這些人都從監獄和看守所出來的，來自讓人想都沒想到的地方和國家，一些災難國家。」

川普還說，「為什麼不讓一些好國家的人移民過來」，「好的國家，像是丹麥、瑞士？」

川普在競選場上經常抨擊來自非洲、亞洲和中東地區的移民，煽動大眾對邊境移民激增的恐懼，並將犯罪率飆升歸咎於移民，但是相關指控並沒有統計數據支持。