快訊

南部飲料霸主「茶之魔手」進駐台北！一票人喊：終於敲碗成功

惠利取關柳俊烈！韓網瘋傳他換乘韓韶禧

中職／「我是一個愛棒球的人…」 周思齊告別百萬象迷淚崩

拜登反對日本製鐵收購美國鋼鐵 專家：讓勞工和股東淪為輸家的蠢事

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
拜登反對美國鋼鐵公司向日本新日鐵公司出售的計劃。圖為美國鋼鐵公司位於賓夕法尼亞州克萊頓的蒙谷工廠克萊頓工廠。 美聯社
拜登反對美國鋼鐵公司向日本新日鐵公司出售的計劃。圖為美國鋼鐵公司位於賓夕法尼亞州克萊頓的蒙谷工廠克萊頓工廠。 美聯社

美國總統拜登14日宣布，他反對日本製鐵以141億美元收購美國鋼鐵公司（United States Steel）一案，表示美國鋼鐵維持美國國內擁有且營運至關緊要，在他尋求連任之際，表明站在美國勞工這一邊、搶攻藍領選票。但專家指出，這個發展更加愚蠢，輸家將是美國鋼鐵公司的勞工與股東。

拜登說，美國需要「繼續擁有由美國鋼鐵工人驅動的強大鋼鐵公司」，「美國鋼鐵100多年來都是美國的標誌鋼鐵公司，維持為一家美國國內擁有和營運的鋼鐵公司，至關緊要的」。美國鋼鐵股價14日重挫6.4%。

日本製鐵上周已正式向美國外國投資委員會（CFIUS）提起這樁交易，14日回應拜登的宣告表示，這項交易能提高美國鋼鐵公司所需要的競爭力，並且強化美國供應鏈、以及嚇阻中國大陸的經濟能力，決心將繼續推動完成交易，重申將額外投資14億美元、以及承諾在2026年9月前都不會裁員和關廠。

去年8月提議以73億美元收購美國鋼鐵公司遭拒的Cleveland-Cliffs，14日暗示若日本製鐵放棄收購，可能再度開價。

拜登的干預已引發CFIUS會如何調查日本製鐵收購案的憂慮。智庫「新美國安全中心」（CNAS）Cfius專家基爾克里斯認為，以過去經驗來看，Cfius可能會批准此案，並附加一些保護國內鋼鐵產量與相關就業的條件，但在拜登表達反對後，Cfius可能調整一些風險評估，以做出符合政治目的的結果，也可能出於國安考慮，建議總統阻止該交易。

拜登正面臨尋求連任的壓力，也在搶藍領選票的前總統川普2月也誓言，他若當選，「絕對」會封殺本案，認為美國鋼鐵公司可能賣給外國實體是件「很可怕的事情」。拜登的發言也可能為他預定4月10日和日本首相岸田文雄舉行的峰會蒙上陰影。

巴隆周刊則分析，日本製鐵是全球第四大鋼鐵公司，曾為世界龍頭的美國鋼鐵已落居第27，要在飽和的產業小規模經營，並非易事，因為出貨量和獲利減少，都會導致拖累現金流與資本支出，即便美國鋼鐵被日本製鐵買下，旗下鋼廠可能仍會由美國鋼鐵勞工經營，也能引進新的資本和技術。

拜登 日本 美國

延伸閱讀

紀念入北約25週年 波蘭總統、總理訪白宮

開放陸電動車銷美 有條件

眾議院才通過禁TikTok法案 美國前財長籲「揪團買下」：這是門好生意

葉倫：美國將採取行動確保國內電動車製造商成功 降低對陸依賴

相關新聞

美禁TikTok案 參院意見不一

美國聯邦眾議院十三日壓倒性通過要求TikTok中國大陸母公司字節跳動，半年內必須拆分TikTok，否則將面臨美國禁令，從...

陸批美強盜邏輯 放話堅決維權

針對美國眾議院通過有關TikTok的法案，大陸外交部、商務部等發出強烈抗議，大陸外交部指這完全是「強盜邏輯」，大陸商務部...

路透獨家報導／川普曾授權CIA 對陸認知作戰

路透十四日引述三位前美國官員獨家報導，美國前總統川普任內曾授權中情局（ＣＩＡ）針對中國大陸社群媒體發動祕密行動，目標是改...

拜登反對日本製鐵收購美國鋼鐵 專家：讓勞工和股東淪為輸家的蠢事

美國總統拜登14日宣布，他反對日本製鐵以141億美元收購美國鋼鐵公司（United States Steel）一案，表示...

全美第3州 華盛頓州列農曆新年為法定假日

繼加州和科羅拉多州之後，美國華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）昨天簽署法案，將農曆新年列為法定假日

滴滴出行在美IPO涉詐欺 法官：須面對投資人告訴

美國法院指出，滴滴出行涉詐騙投資人須面對法律告訴，因這家中國網路叫車平台隱瞞和違抗中國政府延後2021年初次公開募股（I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。