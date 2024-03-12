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4名NASA任務太空人自國際太空站返回 降落佛州外海

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

4名美俄等國太空人昨天從國際太空站（ISS）搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）的太空船返回地球，今天清晨順利降落在美國佛羅里達州外海，結束為期6個多月的任務。

法新社報導，這些太空人搭乘的「乘龍號」（CrewDragon）太空船歷時18個半小時飛行後，當地時間今天上午5時47分（台北時間12日下午5時47分）降落在彭薩科拉（Pensacola）外海的墨西哥灣（Gulf ofMexico）海上。

從美國國家航空暨太空總署（NASA）的熱像儀拍攝到的畫面，可見在破曉前的夜空下，乘龍號在4面減速傘（drogue parachute）全數打開之下落在海面上。

其後不到半小時，這艘太空船從海上被撈起。當艙門打開時，可見4名太空人向打撈團隊揮手示意。

這是美國科技業富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX承包替NASA將太空人送上國際太空站的第7趟任務Crew-7，首趟任務於2020年啟程，第8趟任務Crew-8則已於本月3日執行。

Crew-7於去年8月同樣由乘龍號載運抵達國際太空站，由首次飛上太空的美國女太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）領軍，其餘隊員為丹麥太空人摩根森（Andreas Mogensen）、日本太空人古川聰和俄羅斯太空人波瑞索夫（Konstantin Borisov）。

Crew-7在國際太空站上進行數項科學實驗，包括在太空漫步時收集樣本，以確認國際太空站是否透過維生系統的排氣口釋出微生物；以及評估令老化速度加快的微重力如何影響肝臟再生。

太空人 美國

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