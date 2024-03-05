鎖定黑人選票！川粉合成假照片吸引非裔票投川普

英國廣播公司（BBC）《廣角鏡》節目調查報導，部分川普支持者利用人工智慧（AI）深偽技術，合成川普和非裔選民親切合影的假照片，企圖以假亂真吸引非裔選民票投川普。

報導指出，沒有證據顯示一系列假照片與川普競選團隊有關。

其中一張假照片，川普在一場派對上笑著和非裔婦女勾肩搭臂，乍看真實照片並無二致，不過仔細一看會發現每個人的膚色過分光澤，有人的手少了幾根手指頭。這些都是假照片的跡象。

另一張假照片，川普和一群年輕非裔坐在前廊，配文則描述川普特地停下車隊和選民合影。

2020年總統大選，拜登憑藉非裔選民力挺順利入主白宮，而自從川普宣布再戰2024年大選後，他經常公開爭取非裔選民支持。

對此倡議組織「黑人選民很重要」（Black Voters Matter）共同發起人認為，假照片是有心人藉由「策略敘事」營造川普在非裔族群間備受歡迎。

一名造假照片的支持者製圖者受訪辯稱，「我沒有宣稱內容符合事實」。

2016年大選有諸多證據顯示外國勢力介入，但是近來出現的合成影像的製圖與散布則是出自美國選民之手

今年初，拜登也遭有心人以AI技術造假錄音電話，呼籲民主黨選民不要出門投票，凸顯新興造假科技對大選的威脅。