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秘密住院風波後赴國會作證 美防長：是我沒處理好

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部長奧斯丁在眾議院軍事委員會聽證會上就他未能披露自己的癌症診斷結果和隨後的住院情況作證。路透
美國國防部長奧斯丁在眾議院軍事委員會聽證會上就他未能披露自己的癌症診斷結果和隨後的住院情況作證。路透

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在秘密住院風波後，首次赴國會參加聽證會時表示，「我沒處理好」，他重申由自己負全責；聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）表示，奧斯丁住院而無法指揮五角大廈的訊息，花了3天多才送達總統知曉，這是完全不可接受的。

奧斯丁去年12月22日入院治療前列腺癌，隔日出院；接著，1月1日晚間，因手術引起的併發症送醫；1月2日下午，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）在未被告知原因的狀況下，代行奧斯丁職責；1月4日希克斯和美國總統拜登得知奧斯丁住院；1月5日，國會被告知此事。

奧斯丁兩度入院治療卻未即時通報拜登，引發爭議，五角大廈啟動內部檢討與監察，國會也喊要調查；他29日赴聯邦眾議院軍事委員會聽證會，說明事件原委。

羅傑斯率先表示，當烏克蘭和以色列兩地正激烈作戰，美國的船隻在紅海遇襲，美軍在伊拉克和敘利亞的基地遭攻擊，三軍統帥卻不知道他的國防部長不在崗位上；若出了任何差錯，總統不知道要打給誰，指揮系統運作將停擺。

奧斯丁1日在國防部舉行記者會道歉後，29日在國會承認，1月住院期間的通報失靈是「我沒處理好。」

奧斯丁在共和黨籍議員的輪番砲火下，並未鬆口指出特定幕僚隱瞞住院訊息，只是重申由他負全責，他說，雖然過程中有錯，但絕對不是懷有惡意或蓄意混淆。

不過，奧斯丁強調，無論是他或希克斯，均維持對五角大廈與軍隊的控制；奧斯丁執掌的五角大廈管理超過250萬名美軍，以及核子武器。

共和黨引此事質疑拜登對國安體系與軍隊控制的能力，班克斯（Jim Banks）在內的數名共和黨議員藉著聽證會再度敦促奧斯丁請辭負責，奧斯丁表示，拜登對他有著全然的信賴與信心。

奧斯丁說，在發生這起風波後，國防部立即調整規定，確保當國防部長職權短暫移交時，會立即告知白宮戰情室、白宮幕僚長、國防部副部長、參謀首長聯席會議主席，以及五角大廈總法律顧問；他說，有信心這類事情不會再發生。

奧斯丁3個月來3度入院，前2次因為治療前列腺癌及術後併發症，最後一次則是本月11日膀胱出現緊急問題再度入院，這一次，五角大廈在奧斯丁送醫當下便通知白宮與國會，3小時內對外宣布此事。

五角大廈 國防部 拜登

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