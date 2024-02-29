PC銷售頹勢未止 HP上季營收繼續衰減 盤後一度重挫7%

PC大廠惠普（HP）連續第三季營收下滑幅度減緩，該公司相信這是PC市場趨穩、預料2024年恢復成長的跡象。不過上季營收依然低於市場預期，惠普股價28日盤後一度重挫超過7%。

惠普28日公布，在截至1月31日底止的一季，營收下滑4.4%至132億美元，低於分析師預期的136億美元；剔除特定項目後每股盈餘81美分，符合市場預期。

惠普執行長Enrique lores羅爾斯（Enrique Lores）受訪時表示：「我們繼續見到…更為穩定，但依然是動盪的環境。」

惠普上季不佳的表現主要是因PC事業。分析師原先預期，惠普消費者PC部門營收在連兩年下滑後，上季重返成長，然而消費者PC銷售卻是下滑1%至27.6億美元，商用PC營收則下滑5%至60.5億美元，兩項業績都低於市場預期。列印機部門的營收為43.8億美元，符合預期。

羅爾斯預期，2024年PC銷售將增加，主要是受企業支出回升、微軟Windows 11換機潮與具備人工智慧（AI）功能的PC等因素帶動。他認為下半年會比上半年好。

羅爾斯指出，以PC而言，惠普見到低端產品類別的價格承受到的壓力高於預期，而且在美國，聯邦領域的需求更加疲軟，原因是國會要通過全年度預算計畫的事務仍在進行中。有利的一面是，惠普見到中小企業情勢穩健，而在歐洲，PC也出現某段時間來首度成長。

惠普維持直到2024年10月底止的全年度財測不變，預估自由現金流將為31億至36億美元，經調整後每股盈餘為3.25美元至3.65美元。

財報消息出爐後，惠普盤後股價一度重挫7.6%，跌幅稍後收斂至3.45%，報每股27.73美元，股價今年來已下跌近5%。

市場研究機構IDC上月在報告中表示，PC市場已經度過近年來產業前所未有的谷底，而過去一個年終購物假期出貨量是2006年來最低。不過，IDC也預期PC市場今年重返成長，下滑的情況已觸底。

羅爾斯說，惠普在上季實施庫藏股約5億美元，今年將繼續買回股票。