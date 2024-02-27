首場搖擺州初選登場 聚焦密西根

美國兩大黨今年總統提名選舉的密西根州站廿七日登場。這是三月五日全美十幾州同日舉行總統初選的「超級星期二」前關鍵一役。密州是今年總統大選搖擺州，初選結果備受矚目。

尋求連任的民主黨籍總統拜登，對以哈戰爭的政策做法在黨內見仁見智，密州初選將是選民給拜登打分數的考驗時刻。另在共和黨初選已五連勝的前總統川普，也被看好在密州輕鬆勝出。

二○一六年總統大選川普以些微差距拿下密州，創一九八八年後再有共和黨總統候選人在密州獲勝紀錄。拜登則在二○二○年奪回密州。

據美聯社分析，拜登雖在黨內幾無挑戰者，但密州初選開放選民可選「未表態」選項。部分民主黨選民視之為對他投下抗議票的良機。

密州有頗高比例的阿拉伯裔選民，因此考驗拜登初選得票率。他面臨愈來愈大壓力，必須找出以哈戰爭解決之道並促成永久停火協議。有密州官員加入宣傳，呼籲選民初選時投「未表態」。若該選項得票率逾一成，對他將是大選選情警訊，反映出民主黨核心選民十一月大選時將不會「含淚投票」。

南卡羅來納州前州長海理廿四日雖在其「本命區」的南卡初選遭川普痛擊，但她廿五、廿六日先後在密州奧克蘭郡和大急流城舉辦造勢活動，這兩地均有人口密集、持較多元觀點的共和黨員聚集，以及獨立選民多等特點。惟在密州其他地區，選民仍大多青睞川普。

海理在初選雖已五連敗，傳出其背後金主開始動搖，但她仍進帳一百萬美元募款，廿五日轉往密州備戰。海理金主之一的「美國人追求繁榮行動」團體似已失去信心。

外流備忘錄顯示，該團體顧問賽德爾坦言，雖仍「堅定」支持海理，但決定將資源集中有用地方。亦即其政治獻金將用於贊助國會議員選舉部分，而非她的總統初選。

海理持續向初選選民訴求自己正值五十二歲壯年，反觀拜、川皆已高齡八十一歲和七十七歲，籲世代交替。她暗酸說，年輕世代想了解什麼叫正常，據「真清晰政治網站」民調，海理領先拜登五個百分點，而同份民調川普只贏拜登兩個百分點。

截至一月底，海理競選帳戶尚餘一三○○萬美元，雖遠不及川普的三千萬美元，仍足以讓她續戰初選。其前幕僚高德弗里直言，只要資源能讓她投入選戰、和選民面對面，她就會繼續參選。