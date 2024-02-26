川普南卡初選大勝 海理不言敗

美國前總統川普廿四日在南卡羅來納州共和黨總統初選，一如預料大勝僅餘對手、該州前州長海理。他寫下自一月愛荷華州初選以來的五連勝，距離獲共和黨提名又近一步。

川普任內美國駐聯合國大使海理連在她的本命區都輸，但仍矢言至少戰到三月五日的「超級星期二」。南卡聯邦參議員葛蘭姆則勸海理，愈早退選對她及共和黨愈好。

據紐約時報報導，川普得票率約六成、海理約三成九。該報特別點出此一得票率比她在初選第二站新罕布夏州的四成三還低。

據美聯社報導，南卡達六成選民自認是「讓美國再度偉大」（ＭＡＧＡ）運動支持者，而這正是助川普二○一六年竄起入主白宮的口號。華盛頓郵報也分析，川普能在初選獲壓倒性勝利，是因白人福音派基督徒和學士學歷以下選民力挺，大多數選民都支持遣返多數的無證移民，甚至仍相信讓美國總統拜登二○二○年登上大位的大選「非法」。

川普此前在愛州、新州、內華達州及美屬維京群島的初選或黨團選舉，均橫掃其他參選人。海理雖曾於二○一一至一七年擔任南卡州長，卻無法撼動川普，可能使海理面臨更大壓力。她即使在家鄉州舉辦更多場造勢活動，主張川普面臨多項刑事起訴不利對戰拜登，依然無法稍稍減損川普鋒芒。

川普與拜登再度於總統大選對決，目前看來可能性愈來愈大。海理矢言至少選到超級星期二，當天有十五個州和美屬薩摩亞舉行初選。

南卡投票站關閉後，美聯社當晚七點宣布川普勝選，依據其投票調查（AP VoteCast）對南卡廣大共和黨初選選民調查，證實一如選前民調，川普大勝海理。

投票結束後沒多久，川普就登台宣布勝利。他還說從沒看過共和黨如此團結，但高興十五分鐘就好，接下來各就各位。

南卡是美國南方最早舉行初選的州分，對共和黨也是可靠風向球。自一九八○年以來，贏得南卡總統初選的參選人，除二○一二年的金瑞契外，最後皆獲得黨內提名。

海理接下來將赴密西根州準備超級星期二初選。但她面臨質疑聲浪，不知究竟能在哪贏過川普。她在南卡敗選後說，無論結果如何，她愛南卡。但要是選民選錯人，國家將分崩離析。她強調，自己不認為川普能在大選擊敗拜登。