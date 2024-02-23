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睽違10年首度調薪！沃爾瑪店長年收可破千萬台幣

遠見／ 文‧吳季柔
美國零售業的缺工難題愈演愈烈，最大零售商沃爾瑪也不惜砸重金搶人才。美聯社
美國零售業的缺工難題愈演愈烈，最大零售商沃爾瑪也不惜砸重金搶人才。美聯社

美國零售業的缺工難題愈演愈烈，最大零售商沃爾瑪（Walmart）也不惜砸重金搶人才。現在，沃爾瑪店長的年收入，若年薪再加股票獎勵與獎金，最優秀者可破台幣千萬。這會是零售業不看學歷、技職決勝的「新領勞動力」趨勢嗎？台灣同業是否該借鏡？

全球經濟放緩，美國也正面臨消費減速，不過，全美最大食品零售商沃爾瑪（Walmart）第四季財報，依舊繳出漂亮的成績單，營收年增5.7％，經營利潤較前一年相比，大增30.4％，20日股價一度大漲至181.35美元，創史上新高。截至2月21日，過去12個月的股價上漲近18％。

不僅財報亮眼，沃爾瑪為吸引優秀管理人才，睽違十年首度調薪，大手筆程度堪比矽谷！

沃爾瑪砸錢搶人，店長年收竟然這麼高

2月開始，沃爾瑪將調高店長等中階管理人員的薪水，提供更高額的股票份額與獎金制度。此外，沃爾瑪也承諾在2026年前，將投入10億美元，用於職涯驅動力培訓（career-driven training）與發展投資。

《華爾街日報》報導，沃爾瑪全美共有上千名中階管理人員，管理約350名員工，年收入可達一億美元的商場。他們通常不具大學文憑，從基層店員做起，一路晉升至店長的比率高達75％。

在沃爾瑪的調薪策略下，店長的基本年薪，從11.7萬提高至12.8萬美元，另外，表現最優秀者，每年股票獎勵可達2萬美元，以基本薪資為基準的獎金，也從最高150％上調至200％。

也就是說，年薪將高達40.4萬美元，約新台幣1274萬元！

在沃爾瑪的調薪策略下，店長的基本年薪，從11.7萬提高至12.8萬美元。圖為沃爾瑪員工。取自FB@Walmart
在沃爾瑪的調薪策略下，店長的基本年薪，從11.7萬提高至12.8萬美元。圖為沃爾瑪員工。取自FB@Walmart

美國零售業大缺工，離職速度創新高

事實上，沃爾瑪大幅調高店長薪酬的舉動，正是為了因應美國零售業的大缺工難題。麥肯錫2022年報告指出，零售和旅宿業員工的離職率，比全美平均數據高出70％。

零售業媒體RetailWire也報導，儘管疫情以來，勞動力短缺問題已有改善，但美國商會（U.S. Chamber of Commerce）數據顯示，截至2023年7月，零售業與批發貿易職位空缺仍高達兩成。此外，零售業的平均離職率為2.8％，排名第二高，僅次於餐飲服務業的4.9％。

《彭博社》2023年9月指出，美國零售業員工已「厭倦」，並以「史無前例的速度離職」。

缺工的背後原因，包括低薪、不穩定的上下班時間，還有疫情以來暴增的電商業務，導致第一線員工不堪負荷。雪上加霜的是，近來入店行竊、強劫事故連連發生，已嚴重衝擊到零售業職場安全。

調降學位要求，提倡「新領勞動力」

對此，沃爾瑪判斷，在搶人大作戰中必須砸重本，透過提高酬勞與股票獎勵，留住人才外，也讓管理階層與公司站在同一陣線，進而穩定大型商場的營運。

沃爾瑪美國執行長福納（John Furner）表示，拉高店長的股票獎勵，「促使他們的思考和行動，更容易從擁有者的角度出發，因為他們本來就是店主。」

沃爾瑪美國執行長福納（左一）表示，拉高店長的股票獎勵，促使他們的思考和行動，更容易從擁有者的角度出發。取自LinkedIn@John Furner
沃爾瑪美國執行長福納（左一）表示，拉高店長的股票獎勵，促使他們的思考和行動，更容易從擁有者的角度出發。取自LinkedIn@John Furner

除了拉高薪資，沃爾瑪也宣布將修改數百個職缺條件，取消部分學位要求，改以基本技能來衡量招募標準，「如同認可大學學位一樣，美國勞動力體系需要轉變，打造一個能夠認可技術的體系。」

若員工有意提升技能、考取證照，沃爾瑪也規劃在職進修管道，替員工支付大學學費，更提供包括數據分析、供應鏈管理等25種領域的短期證書。

沃爾瑪形容，這在《哈佛商業評論》中被形容為「新領勞動力」，透過重新思考學位價值與徵才標準，「為才華洋溢、技術熟練的工人，提供和有學位的員工同等的福利。」

沃爾瑪此舉，並非否認學位需求，而是希望改變透過改變徵才策略、拉高薪酬，希望在零售業大缺工時代，招募到更優秀、更符合崗位需求的人才。

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（本文出自2024.02.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

店長 沃爾瑪 缺才 美國 薪水 高薪

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