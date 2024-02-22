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防陸網攻 美擬自產起重機

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國許多港口使用中國大陸製造的起重機，但鑒於其中裝有先進軟體，引發資訊可能遭北京竊取等潛在國家安全威脅疑慮。華爾街日報廿一日報導，拜登政府計畫投入巨資在美國生產起重機，希望能夠解決陸製起重機帶來的安全問題。

美國政府廿一日採取一系列意在改善海事網路安全的行動。美國海岸防衛隊發布安全指令，要求目前部署在戰略海港的外國製起重機，須滿足特定數位安全要求；拜登也發布行政命令，針對營運美國港口的電腦網路設立基本安全標準。

近期美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長雷伊等高官已提出諸多警告，擔心美國國家關鍵基礎建設遭中國駭客滲透，可能使得中方駭客在台海等地發生衝突等，發動癱瘓式網攻。

拜登政府官員表示，未來五年將會投資逾二百億美元用於港口安全，資金來自國會二○二一年通過的一兆美元基礎設施法案，預計支持日本企業三井的一家美國子公司在美國生產起重機；該官員指出，這將是卅年來首次在美國國內生產起重機。

美國擔心中國製造的起重機在美國港口使用，可能有間諜和擾亂風險。美軍部分港口設置的起重機，被指可能用於監視；還有官員擔心，起重機軟體可能會被中方操縱，阻礙美國航運甚至暫時中斷起重機運作。中國則反駁美國這類疑慮是「偏執妄想」。

美國海岸防衛隊網路司令部司令范恩表示，中國製造的港口起重機在全球市占率第一，目前占美國港口起重機將近八成。這些起重機可從遠端進行控制，可能遭惡意網路活動利用。

美國 重機

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