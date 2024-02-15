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影／女忘帶鑰匙「破窗進公寓」被誤認小偷 慘遭警連開5槍重傷

聯合新聞網／ 綜合報導
美國德州休士頓一名女子因沒帶鑰匙，選擇破窗爬牆進入公寓，卻被鄰居誤會是小偷而報警，員警到場後便對著女子連開5槍導致重傷。圖／擷自《NBC NEWS》
美國德州休士頓一名女子因沒帶鑰匙，選擇破窗爬牆進入公寓，卻被鄰居誤會是小偷而報警，員警到場後便對著女子連開5槍導致重傷。圖／擷自《NBC NEWS》

美國德州休士頓驚傳警察執法失當，一名女子因沒帶鑰匙，選擇破窗爬牆進入公寓，卻被鄰居誤會是小偷而報警，員警到場後便對著女子連開5槍導致重傷。

據外媒《NBC NEWS》報導，受害女子龐西（Eboni Pouncy）於2月3日和好友貝瑞（Laronda Berry）一起回到貝瑞的公寓，但因對方忘記帶鑰匙，龐西便決定砸破窗戶爬牆進入。不過，鄰居卻因此將兩人誤認竊賊，在凌晨2點10分向警局報案，隨後便有2名警官趕往現場。

報導指出，員警到現場後發現紗窗被拆除，窗戶的玻璃碎裂，百葉窗的窗簾也被拉上，便用力敲擊房門並大喊「警察！」後來2名警官看見門口出現人影，立刻往屋內連開5槍。

龐西委任律師克倫普（Ben Crump）表示，當時在屋內的龐西與貝瑞被嚇了一跳，以為有壞人闖入家中，龐西為了自衛，就帶著合法擁有的槍枝到門前，沒想到卻因此身中數槍。另外，據警方日前公布的隨身密錄器畫面顯示，員警是先開槍才對當事人問話，對此克倫普強調「這起事件原本就不應該發生」。

貝瑞表示，當她發現龐西中槍想趕快報警時，突然意識到開槍的就是員警，怒控「那天唯一的犯罪行為是警察做的」。克倫普指出，2名警官連開5槍的行動毫無道理，此衝動行為害龐西遭受到可怕的傷害。

報導稱，涉案的2名女警是哈里斯郡副警長，目前已被停職，地方檢察官辦公室和警長辦公室正針對此案調查中。

美國 警察

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