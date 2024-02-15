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打愛妻牌吸金！川普情人節發訊告白梅蘭妮亞 訊息連結募款網頁

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普2月14日西洋情人節廣發警選募款訊息，內容大打愛妻牌，直球告白梅蘭妮亞，大讚即使自己官司纏身愛妻依舊在身邊，盼選民荷包也能同樣不離不棄。取自X
美國前總統川普2月14日西洋情人節廣發警選募款訊息，內容大打愛妻牌，直球告白梅蘭妮亞，大讚即使自己官司纏身愛妻依舊在身邊，盼選民荷包也能同樣不離不棄。取自X

英國衛報報導，積極尋求回鍋白宮的美國前總統川普，2月14日西洋情人節廣發訊息大打愛妻牌，開頭直球告白梅蘭妮亞，大讚即使自己官司纏身愛妻依舊在身邊，但訊息連結募款頁面，盼選民荷包也能同樣不離不棄。

這封訊息標題寫著「來自川普的情人節祝福」，首句開門見山告白第三任妻子「親愛的梅蘭妮亞，我愛妳！」，不料接下來畫風急轉直下。

「即使經歷每一次起訴、逮捕和政治迫害，妳依舊在我身邊。妳一直支持著我度過難關，沒有妳的指引、善良和溫暖就沒有今天的我。梅蘭妮亞，妳對我來說永遠是最重要的，愛妳的丈夫，川普。」

收訊者只要點擊斗大的「發送愛意」標籤便能前往頁面發送「客製化訊息」給梅蘭妮亞，同時捐款給川普。捐款金額落在20.24美元至3,300美元，折合新台幣約600元至10萬元。

川普目前面臨四項刑事訴訟，分別是密謀干預大選、卸任後非法攜帶機密文件以及對影星和導演的非法封口費。

川普 情人節 梅蘭妮亞

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