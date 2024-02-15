「他」連任對俄有利！普亭首對美大選表態 稱「他」更有經驗、可預測

英國金融時報報導，俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。

普亭14日晚間接受俄國國營電視台專訪，談到川拜角逐白宮大位時，他說現任總統拜登「更有經驗、更能預測，是老派的政治人物」，並補充他「會和任何美國人信任的領導人共同合作」。

目前民主和共和兩黨才因白宮準備向烏克蘭提供更多軍援而劍拔弩張，而拜登13日也批評川普「屈服於俄羅斯獨裁者」，敦促共和黨籍議員支持援助烏克蘭法案。

除此之外，普亭認為外界攻擊拜登年齡和智力敏銳度「越來越惡毒」，且說沒有發現拜登不適任總統的證據。

上次普亭和拜登見面是在2021年日內瓦俄美峰會。

普亭在專訪中回憶說，「當時已經有人說拜登不適任⋯⋯可是我沒有發現類似跡象。沒錯，他會看小抄，而且老實說，我也在看我的。問題不大。他下飛機撞到頭，但是誰沒有過呢？」

川普在2017年至2021年任期間不斷被指責和普亭走太近，美國情報機構甚至評估俄國干預了2016年大選，助攻川普擊敗希拉蕊。