快訊

挨酸記憶力差老人…年邁拜登引憂慮 賀錦麗自稱準備好擔任美國總統

農曆年後首發 美眾議員蓋拉格21日將率團訪台

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

據了解，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）21日將率團訪台，可望會晤總統當選人賴清德與立法院長韓國瑜

蓋拉格上月底在國會表示有意訪台，但日期未定；他當時表示，對委員會成員來說，訪台有助於政策制定。

本報掌握，蓋拉格21日將率6位議員訪台，拜會台灣的行政與立法部門；時值台灣政權交接時期，蓋拉格與總統當選人賴清德和國會議長韓國瑜的互動將備受關注，這也會是韓國瑜就任院長以來，首次接待到訪的美國國會議員訪團。

蓋拉格辦公室表示，不評論此事。

蓋拉格對中鷹派形象鮮明，領導美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會以來，在委員會主導兵推台海衝突，讓國會議員了解其嚴重性；也提出對台政策10項建議，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計畫小組來整合計畫和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，並納入下年度的國防授權法案（NDAA），以敦促拜登政府落實。

中華民國總統蔡英文去年4月在美國加州與時任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的歷史性會晤，蓋拉格就站在麥卡錫身邊。

蓋拉格去年2月下旬密訪台灣四天，會晤蔡英文總統、副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長等國安高層，他事後引述與賴清德的對話，賴對蓋拉格比喻，若是打籃球一對一，中共可能會贏，但對上一個美國領導的隊伍，北京不會獲勝。

蓋拉格一度有意在台灣舉行聽證會，凸顯台海議題的重要性，最後因不符合國會規範而作罷。

此外，蓋拉格10日宣布將不尋求連任國會議員。

美國 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

賴清德年初三新年紅包還願之旅 南投只有這4個里能拿到

「萬老師」願教袖珍花 曾爬樹嘲諷…韓國瑜當面1句話回應

彰化鹿港八旬阿嬤是「賴粉」 今排隊親交第三封信

賴清德、何欣純大里走春發福袋 出現排隊人龍

相關新聞

自打臉？美政界憂國安隱患要求刪除 拜登卻設了TikTok帳號

美國11月將迎來總統大選，現任總統拜登（Joe Biden）競選團隊為爭取年輕選民支持，2月11日趁美式足球聯盟NFL年...

復原情況良好 美防長預計2月13日恢復正常職務

美國國防部長奧斯丁昨天因膀胱問題住院，負責照護的華特里德國家軍事醫學中心發聲明表示，奧斯丁在全身麻醉下接受非手術治療，預...

農曆年後首發 美眾議員蓋拉格21日將率團訪台

據了解，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）21日將率團訪台，可望...

挨酸記憶力差老人…年邁拜登引憂慮 賀錦麗自稱準備好擔任美國總統

各界擔憂美國總統拜登（Joe Biden）年事已高之際，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）上週接受媒體專訪表...

拜登批川普 放任戰爭擴散

美國前總統川普十日在南卡州造勢時表示，他在總統任內就警告北約盟國，要是未足額投入軍費，他會「鼓勵」俄國攻擊這些國家；美國...

美防長又住院 這回火速通報白宮

英國廣播公司（BBC）報導，美國國防部長奧斯丁於美東時間十一日下午二點多，因為「出現緊急膀胱問題」，再度住院。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。