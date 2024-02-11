美砸50億美元 建國家半導體技術中心

美聯社及美國之音（ＶＯＡ）報導，作為美國「晶片與科學法」和總統拜登「投資美國議程」的一環，拜登政府九日宣布將投資逾五十億美元（約台幣一五八一億元），推動半導體相關研發與員工培訓，包括成立國家半導體技術中心（ＮＳＴＣ），以支持美國先進電腦晶片研發，實現拜登促進美國高科技研發目標。

白宮九日發布的事實說明雖未點名中國大陸，但正由於中國在包括半導體晶片在內的諸多高科技業以美國為衡量標準，並對美國國安構成潛在威脅，使美國政府近年來愈來愈正視中國對美國形成的挑戰及美中戰略競爭。

美聯社報導提到，新冠肺炎疫情暴露過度仰賴台灣供應先進晶片，對美國經濟與國安帶來的風險。另一方面，人工智慧（ＡＩ）興起很可能推升對更新型又更創新晶片的需求。

據該說明，前述投資旨在推進美國半導體研發領先地位、減少新技術商業化的成本和時間、強化美國國安，並集結和支持勞工獲良好的半導體工作。該說明強調，半導體在美國誕生，但如今美國半導體晶片產量在全球占比竟不到一成，產品中還完全沒有最先進晶片。

該說明寫道，距今幾十年前美國政府曾將近百分之二國內生產毛額（ＧＤＰ）投資高科技研發，資助的研發計畫使美國躋身全球創新火車頭，創造改變人類生活的全球定位系統及網路等高新技術。但近年來美國政府對科技研發投資比例已降至ＧＤＰ百分之一以下。在拜登的投資美國議程下，晶片與科學法試圖藉由歷史性投資改變如此現況。

白宮九日召開多場半導體研發與勞工培訓相關會議，美國政府高官和產學界、智庫、州等地方政府和勞工代表等晶片業利害關係人齊聚一堂，商討重振美國半導體研發之道。

美國商務部長雷蒙多表明，這是晶片業一個轉折點，「不僅出於我們（美國）在（所需的）那麼多晶片上，不安全地依賴一國」，而且ＡＩ將造成對晶片、尖端晶片、能源效率更佳晶片及符合成本效益晶片的需求爆發。

白宮表示，拜登政府計畫投資至少五十億美元建立ＮＳＴＣ，成為美國商務部、國防部、能源部、國家科學基金會（ＮＳＦ）主任和國家半導體技術促進中心（Natcast）首席執行官漢福德（Deirdre Hanford）共同參與的公私合作聯營機構。另投資至少數億美元，以培訓半導體產業勞工。

在關鍵研發需求上，美國商務部接連發布意願通告，計畫投資至少共六億美元（約台幣一九○億元），包括兩億美元設立晶片製造業美國研究所；對基礎材料先進封裝技術的新研發活動挹注三億美元；對廿九個晶片研發計量計畫項目提供逾一億美元。