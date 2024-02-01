波頓警告「川普若回鍋 共軍鎖台風險升」

美國前總統川普已連贏兩場共和黨初選，幾乎篤定出線，多項民調也顯示川普支持度領先對手現任總統拜登。美國前國家安全顧問波頓一月卅日發布新版回憶錄痛斥，川普是一個完全自私的人，會懲罰他認定的敵人，並姑息俄羅斯和中國。波頓說，川普若回鍋，台灣將面臨真正的危險，共軍封鎖台灣引發台海危機的風險將升高。

哈德遜研究所中國中心主任余茂春曾任川普政府擔任國務卿龐培歐政策規劃辦公室中國政策首席顧問，他昨天在台北科技大學演講時表示，川普重返白宮，對台基本政策框架也不會改變，反對任何一方使用武力片面改變台海現狀，這是美國對台政策最重要原則。

路透報導，波頓曾於二○一八年至二○一九年擔任川普政府的白宮國安顧問，他批評川普沒有政治哲學或連貫的政策前景，並警告若川普再次當選，可能大肆推行孤立主義路線，讓美國退出北約組織、限制對烏克蘭的支持，讓中國更無懼於封鎖台灣。

波頓認為，川普本質上是個自私的人，他稱川普只關心他自己的報復行動，這將消耗他第二個任期的大部分時間，而且川普幾乎只關心自己的利益。他暗示川普希望被一群「白宮奴隸」包圍，毫不質疑的執行命令。

波頓稱川普在共和黨內散播一種孤立主義病毒，川普的失常行為，在國家安全領域比在其他領域更具破壞性。波頓認為，川普可能退出北約，其烏克蘭政策幾乎不可避免地有利於莫斯科，台灣和中國周邊其他國家在川普的第二個任期內面臨真正的危險。

波頓認為，若川普回鍋，中國國家主席習近平下令封鎖台灣、引發台海危機的風險將會升高。波頓直言，「普亭和習近平會很高興看見川普重回橢圓辦公室」。