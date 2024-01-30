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學者：川普、拜登猶如「兩碗毒藥」 北京不偏好任一人

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統拜登（左）、前總統川普（右）今年可能再次在總統大選對決。美聯社
美國總統拜登（左）、前總統川普（右）今年可能再次在總統大選對決。美聯社

美國今年大選可能再次上演拜登川普對決，美聯社30日引述專家報導，對中國大陸而言，兩人有如「兩碗毒藥」，無論誰當選，美國對中戰略競爭的方向可能都不會改變。拜登上任後尋求可和北京合作的領域，在中國眼裡或許比善變的川普更有吸引力，但拜登致力拉攏區域盟友抗衡北京，亦讓中國擔憂。

報導指出，北京也憂心，各參選人競選時談及中國若措詞強硬，恐會危及近年脆弱的美中關係進展。總統拜登雖尋求與中方合作，但也努力團結印太結盟來對抗北京，且拜登在台灣問題的做法也引發緊張，畢竟他已多次表明若台海開戰會派軍協防台灣。

相較下，偏好孤立主義外交的前總統川普，可能對協防台灣較舉棋不定，但鑒於他行事難測和對中國措詞強硬，仍不能排除各種情況。川普也把導致上次敗選的新冠疫情歸咎中國，若回鍋可能會加劇他上次執政時發動的對中貿易戰。

上海復旦大學國際關係教授趙明昊說，川拜對中國可能是「兩碗毒藥」。

北京清大戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊也說，無論誰上任都不會改變美國對中國戰略競爭的總體方向。他認為，中國已先後和川拜打過4年交道，對誰當選沒有特定偏好。

川普在過去訪談曾指控台灣端走美國的晶片製造業，顯示商人性格的他可能不願保護台灣，但川普對北京也是風險。部分中國網友戲稱川普「川建國」，稱他的強硬對中政策激發中國民族主義，有利「建設新中國」，但北京對此或許不以為然。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻說，川普當政下，美中關係缺乏底線，川普會帶來很大風險和不確定性，包括軍事衝突可能性；川普雖可能損害結盟關係，動搖世界對美國領導地位信心，但他對美中關係可能造成更大損害，讓北京得不償失。

哈德遜研究所中國中心主任余茂春說，美國兩黨對中國問題已有共識，對中政策大致雷同；有鑑於此，中共有了新的對美政策：「無論是黑貓白貓，只要是美國貓就是壞貓」。

也有部分專家認為拜登比川普穩定，北京可能較樂見美中關係在拜登主政下獲得控管。中國人民大學國際關係教授時殷弘說，若拜登連任，北京可預期美中關係保持在軌道上，可能較不希望處理川普上任後對中國的「歇斯底里」和潛在劇烈變化。

專家也認為，中國不太可能干預今年美國大選，一方面意願不高，一方面是尚未建立起介選能力。若北京有意干預，較可能試圖損害美國民主制度公信力、強化政黨對立和打擊對美國選舉過程的信心。

美國 拜登 川普 美中關係

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