又拿血統做文章！海利民調急起直追 川普造謠非正港美國人

紐約時報報導，美國總統大選初選即將開跑，力拚重返白宮大位的川普再度使出老招數，指控印度裔的黨內競爭對手、前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）不是正港美國人，在憲法規定下沒有資格角逐總統。

日前新罕布夏民調顯示，海利逐漸拉近和川普差距，彼此呈現個位數拉鋸。於此同時，川普8日在社群媒體轉發 《Gateway Pundit》報導質疑海利的美國公民身分，錯誤指控由於海利在南卡羅來納出生時，其印度移民父母還不是美國公民，因此根據「美國憲法第12修正案」，海利失去競選總統或副總統資格。

美國憲法規定總統參選人要符合年滿35歲、在美國居住超過14年，以及「出生為」公民等3項資格。

事實是海利於1972年出生於美國，自動獲得美國公民身分。

《Gateway Pundit》在挺川族社群間頗具影響力，以各種陰謀論為噱頭。

事實上川普過去就曾以種族主義言論捏造關於對手的不實言論，比如質疑時任總統歐巴馬出生於肯亞，沒有資格入主白宮，以及2016年指控頭號競爭對手克魯茲（Ted Cruz）的出生地是加拿大，不符競選資格。

當時美國憲法專家曾分析，由於克魯茲出生時，其母親是美國公民，因此沒有問題。

倒是川普自身競選資格才是問題。目前許多州援引第14修正案，以叛亂分子不得擔任公職為據，提出川普不得參選。目前為科羅拉多州和緬因州均判決他不得參與初選。