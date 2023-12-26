美共和黨金主 捐款縮手

川普爭取2024年代表共和黨問鼎白宮的過程，目前看來一路順風，民調遙遙領先同黨其他候選人，但這卻讓目前為止尚未押寶任一人的共和黨大金主愈來愈焦慮。

彭博資訊報導，華爾街上從避險基金公司Citadel執行長葛里芬、黑石集團執行長史瓦茲曼，到Elliott投資管理公司創辦人辛格等，都有足以影響選情的財力，但大多還在場外觀望。候選人若能博得這些華爾街大金主支持，就有錢買廣告、招兵買馬大肆宣傳壯大聲勢。

分析聯邦選委會資料發現，截至12月初，共和黨大金主目前對這場總統選戰的累計捐款不到150萬美元；對照下，在2016年選舉周期同一時點，捐款金額已達到500萬美元左右。

眼見川普聲勢一馬當先，對川普二度執政有疑慮的共和黨金主，選擇閉起荷包。

川普某些政策立場對金主確實有吸引力，例如承諾把他2017年簽署為法律、兩年後將到期的減稅常態化。然而，許多捐款人擔心，川普若再度執政可能弊大於利，因為可能伴隨著非正統貿易政策和地緣政治混亂。

另有一些口袋深的捐款人對檯面上的候選人都不滿意，已決定不涉入2024選戰。曾是共和黨大金主的矽谷創業投資家提爾身邊人士透露，提爾認為現在的共和黨聚焦錯的議題，例如打文化戰。

眼看有人太快投入選戰如今後悔莫及，也讓金主裹足不前。房地產大亨畢格洛早就捐款2,000萬美元力挺德桑提斯，但現在對這位佛州州長反墮胎權的立場和民調表現差勁不悅，已表態可能轉而支持川普。

至於向來就不是川普粉絲的辛格，則有意捐款襄助前美國駐聯合國大使海利，但目前尚未付諸行動。往年都力挺民主黨的富豪霍夫曼，已捐款25萬美元給海利陣營。但據了解，更多金主希望更確定海利有勝算，才準備開支票。