美挹注278億元 幫燃氣燃煤電廠推動碳捕捉

美國能源部今天表示，德州、加州和北達科他州的燃氣及燃煤電廠將共享8億9000萬美元（約新台幣278億元）資金，這筆經費是鼓勵業者推動碳捕捉技術。

路透社報導，拜登政府表示碳捕捉與封存（CarbonCapture and Storage,CCS）是一項對於應對氣候變遷至關重要的新興技術。CCS廠能在燃燒化石燃料的二氧化碳排入大氣前，將其分離出並儲存地底。

然而許多環保主義者反對CCS，稱CCS不乏失敗紀錄，還可能繼續拉長對化石燃料的依賴。

位於北達科他州、毗鄰密爾頓楊（Milton Young）褐煤發電廠的Tundra計畫（Project Tundra）將獲3億5000萬美元資金。

共和黨聯邦參議員克芮麥（Kevin Cramer）透過新聞稿表示，這將是「北達科他州創新能源系統一項令人引以為傲的成就，既為礦工們保住工作，同時為電網提供潔淨、可靠電力」。

美國能源部表示，這些計畫有望每年防止775萬公噸的二氧化碳逸出，相當於170萬輛燃油車的碳排。

其他透過2021年所通過「基礎設施投資和就業法案」（Infrastructure Investment and

Jobs Act）獲得資助者包括德州海灣城能源中心（Baytown Energy Center）燃氣電廠的CCS系統，以及加州育巴城（Yuba City）沙特能源中心（SutterEnergy Center）的燃氣電廠。

根據一份美國國會預算處（CBO）本週發布的報告，美國目前有15座CCS設施正在運作，能捕捉美國每年碳排量的0.4%。幾乎所有設施都將捕捉到的二氧化碳注入枯竭的舊油田，盼再擠出原油供回收成本。

美國國會預算處表示，CCS日後的應用程度屬「高度不確定」，因為這取決於用來運輸二氧化碳的管道網路成本和可用性的變動。